Supernova SN 2023ixf in Messier 101: svanisce dopo cinque mesi

La supernova SN 2023ixf in Messier 101 sta gradualmente scomparendo, cinque mesi dopo la sua esplosione. Questa recente immagine, scattata l'8 ottobre 2023, mostra la supernova che brilla ancora nella galassia. L'immagine è stata catturata utilizzando l'unità robotica Celestron C14+Paramount ME+SBIG ST8-XME, come parte del Virtual Telescope Project. L'immagine è una media di tre esposizioni da 120 secondi, senza filtri.

La luminosità della supernova, stimata in magnitudine 13.7, sta lentamente diminuendo. Questa stima era basata sulle stelle di riferimento del catalogo stellare Gaia DR2. È affascinante osservare il processo di sbiadimento di SN 2023ixf, poiché fornisce informazioni sulla durata della vita delle supernovae.

Il Virtual Telescope Project sta lavorando diligentemente per catturare immagini di eventi astronomici significativi come le supernovae. Si affidano al supporto di persone appassionate di esplorazione spaziale. Facendo una donazione al progetto, i sostenitori riceveranno un set unico e in edizione limitata di immagini raffiguranti fenomeni celesti come la cometa C/2020 F3 Neowise sopra Roma, asteroidi potenzialmente pericolosi e stazioni spaziali. Queste immagini speciali sono esclusive per i donatori e servono come segno di apprezzamento per il loro contributo al progetto.

Le supernovae sono eventi esplosivi che si verificano durante le fasi finali della vita di una stella. Rilasciano un'enorme quantità di energia e luce, rendendoli visibili a grandi distanze. Lo studio delle supernove aiuta gli scienziati a comprendere i cicli di vita delle stelle e a svelare i misteri dell'universo.

Fonte:

– Fonte immagine: The Virtual Telescope Project

– Catalogo stellare Gaia DR2