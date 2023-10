I telescopi BTS (Bright Transient Survey) gestiti da bot scoprono, confermano e classificano una nuova supernova

Un gruppo di scienziati e astronomi ha fatto un passo avanti significativo nello studio delle supernovae utilizzando con successo l’intelligenza artificiale (AI) e le tecnologie di apprendimento automatico. Gli astronomi hanno utilizzato il progetto bot Bright Transient Survey (BTS) come parte di un’iniziativa più ampia per l’osservazione e la classificazione delle supernove che superano un certo livello di luminosità.

Il BTSbot, sviluppato da studenti e docenti della Northwestern University, è stato in grado di identificare e classificare una supernova in tempo reale, eliminando la necessità dell'intervento umano per confermare l'evento. Rimuovendo l’“intermediario umano”, il bot fornisce ai ricercatori più tempo per analizzare l’evento celeste.

Il professore assistente Adam Miller della Northwestern University ha espresso l'importanza di questo sviluppo, affermando che un ulteriore perfezionamento dei modelli potrebbe consentire al bot di isolare sottotipi specifici di esplosioni stellari. Ciò migliorerebbe significativamente lo studio delle esplosioni cosmiche e contribuirebbe allo sviluppo di nuove ipotesi per spiegarne le origini.

Mentre alcuni individui hanno espresso preoccupazione per la sostituzione degli esseri umani con l’intelligenza artificiale, Miller ha sottolineato che l’obiettivo finale è una maggiore efficienza. Il progetto BTS, iniziato nel 2018, possiede ora un vasto database di decine di migliaia di supernovae. Questi dati consentono al team di addestrare e migliorare la capacità del bot di automatizzare il processo di scoperta e classificazione.

L’applicazione di successo dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico in questo campo segna un progresso significativo nella ricerca astronomica. Con i telescopi BTS gestiti da robot che lavorano in modo collaborativo, la scoperta e la classificazione di nuove supernovae sono ora più efficienti che mai.

– Definizione di Supernova: Una supernova è una potente esplosione che avviene alla fine del ciclo di vita di una stella, provocando il rilascio di un'enorme quantità di energia e la formazione di nuovi elementi.

– Definizione di AI: l’intelligenza artificiale si riferisce allo sviluppo di sistemi informatici in grado di eseguire compiti che tipicamente richiedono l’intelligenza umana, come la percezione visiva, il riconoscimento vocale e il processo decisionale.

– Definizione di Machine Learning: l’apprendimento automatico è un sottoinsieme dell’intelligenza artificiale che prevede l’uso di algoritmi per consentire ai computer di apprendere e interpretare i dati senza una programmazione esplicita.

