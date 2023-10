L'esplosione di una supernova di 20,000 anni continua ad espandersi nello spazio

La morte esplosiva di una stella massiccia, conosciuta come supernova, è un evento potente che rivaleggia con la forza del Big Bang. Anche se una supernova potrebbe essersi verificata migliaia di anni fa, i suoi resti continuano a correre nello spazio a velocità incredibili. Il telescopio spaziale Hubble della NASA ha catturato l'espansione in corso di uno di questi resti di supernova, il Cygnus Loop.

Il Cygnus Loop, situato nel cielo estivo, è cresciuto fino a raggiungere un diametro di 120 anni luce. L’energia necessaria per gonfiare una struttura così massiccia va oltre ogni immaginazione. Se il Cygnus Loop fosse visibile ad occhio nudo, si estenderebbe per la larghezza di sei Lune piene o di tre dita tenute a distanza di un braccio.

Utilizzando il telescopio spaziale Hubble, gli astronomi hanno studiato una piccola sezione del Cygnus Loop per osservare più da vicino la sua espansione. In questa regione, hanno scoperto filamenti intricati che ricordano le rughe in un lenzuolo teso su due anni luce. Questi filamenti si trovano sul bordo esterno della bolla in espansione e si muovono nello spazio interstellare a velocità superiori a mezzo milione di miglia all'ora.

L'onda d'urto dell'esplosione della supernova non ha subito rallentamenti negli ultimi 20 anni di osservazioni di Hubble. I filamenti hanno mantenuto la loro forma e continuano a sfrecciare nello spazio. Per mettere la velocità in prospettiva, ci vorrebbe meno di mezz’ora per viaggiare dalla Terra alla Luna a questa velocità.

Questo filmato time-lapse del Cygnus Loop mostra come il fronte d'urto dei resti di supernova si è espanso nel tempo. Le immagini di Hubble scattate tra il 2001 e il 2020 forniscono una chiara dimostrazione della crescita del resto e consentono agli astronomi di misurarne accuratamente la velocità.

Lo studio dei resti di supernova in espansione fornisce preziose informazioni sulla dinamica e sull’evoluzione di questi eventi catastrofici nell’universo. Mette in mostra l’immenso potere liberato durante l’esplosione di una supernova ed evidenzia le conseguenze a lungo termine che modellano il cosmo.

