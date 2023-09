I buchi neri supermassicci si alimentano più velocemente del previsto, secondo uno studio

Sommario:

Un team di scienziati ha scoperto che i buchi neri supermassicci potrebbero avere un “servizio di consegna” precedentemente sconosciuto che fornisce loro gas e polvere da consumare a un ritmo molto più rapido di quanto si credesse in precedenza. Questi risultati potrebbero fornire informazioni su come questi titani cosmici consumano il materiale circostante e influenzano l’evoluzione delle galassie. La ricerca, basata su simulazioni 3D ad alta risoluzione, ha rivelato che i buchi neri possono consumare gas e polvere nel giro di pochi mesi, anziché nell’arco di centinaia o migliaia di anni. Questo rapido processo di alimentazione potrebbe spiegare le rapide fluttuazioni osservate in alcuni quasar, che sono i centri luminosi delle galassie attive. Le simulazioni hanno anche mostrato che la parte interna del disco di accrescimento, da cui proviene la maggior parte della luce del quasar, viene distrutta e poi reintegrata, indicando un ambiente di alimentazione più caotico. Inoltre, l’allineamento dei dischi di accrescimento con la rotazione del buco nero, precedentemente ipotizzato dagli scienziati, potrebbe non essere accurato, portando a una nuova comprensione del processo di alimentazione dei buchi neri supermassicci.

I buchi neri supermassicci, che hanno masse milioni o miliardi di volte quella del Sole, risiedono al centro della maggior parte delle galassie. Quando sono circondati da dischi di accrescimento costituiti da gas e polvere, alimentano i quasar, i centri estremamente luminosi delle galassie attive. La dinamica dell’alimentazione del buco nero è stata una questione centrale nella fisica del disco di accrescimento, poiché comprendere come il gas raggiunge il buco nero fornirebbe informazioni sulla longevità e sulla luminosità del disco. Simulazioni ad alta risoluzione utilizzando il supercomputer Summit hanno rivelato che la torsione e la lacerazione del disco di accrescimento causata dalla rotazione del buco nero si traduce nella divisione del disco in “sottodischi” interni ed esterni. Il buco nero inizia il suo pasto divorando il gas e la polvere nel disco interno, mentre la materia del disco esterno riempie i vuoti lasciati. Questo processo di mangiare, riempirsi e mangiare di nuovo può verificarsi nel giro di pochi mesi, portando a un tasso di alimentazione molto più rapido di quanto stimato in precedenza.

Le simulazioni del team mettono anche in discussione l'ipotesi che i dischi di accrescimento siano allineati con la rotazione del buco nero. Il gas che alimenta questi buchi neri non conosce necessariamente la rotazione del buco nero, il che porta a un ambiente più turbolento e disordinato. L'effetto Lense-Thirring gioca un ruolo significativo in questo processo, provocando l'oscillazione dei dischi di accrescimento e la rotazione più rapida della regione interna. La deformazione del sistema del disco porta a collisioni tra gas provenienti da diverse regioni, spingendo il materiale più vicino al buco nero e provocando infine la divisione del disco. I dischi interno ed esterno si evolvono quindi separatamente e sviluppano oscillazioni diverse, assomigliando agli anelli di un giroscopio piuttosto che a una piastra rotante.

Queste nuove conoscenze sui tassi di alimentazione dei buchi neri e sulla dinamica dei dischi di accrescimento potrebbero avere implicazioni per la comprensione dell’evoluzione delle galassie e del comportamento dei quasar. Sfidano i modelli teorici precedenti ed evidenziano la necessità di ulteriori ricerche e osservazioni per comprendere appieno i complessi processi che si verificano attorno ai buchi neri supermassicci nell’universo.

Fonte:

– Scientific American – “I buchi neri supermassicci sono dei grossi bulli”

– Northwestern University – “I buchi neri supermassicci sono una vera seccatura durante i pasti”