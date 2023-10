Gli astronomi ottengono una visione senza precedenti del getto di plasma contorto proveniente dal buco nero supermassiccio

By

Una recente scoperta da parte degli astronomi ha fornito una visione senza precedenti di un lontano buco nero supermassiccio e del suo potente getto di plasma, simile a una corda attorcigliata, che si lancia nello spazio quasi alla velocità della luce. L’osservazione è stata resa possibile da una rete di radiotelescopi, incluso il telescopio spaziale RadioAstron, che hanno lavorato insieme come un’antenna delle dimensioni della Terra per catturare la straordinaria immagine.

Gli astronomi hanno concentrato la loro attenzione su un blazar chiamato 3C 279, che è il centro luminoso di una galassia che ospita un buco nero supermassiccio in fase di alimentazione. Osservando l'interno del blazar con la massima risoluzione fino ad oggi, il team è stato in grado di esaminare le intricate strutture all'interno del getto di plasma in notevole dettaglio.

Invece di una forma uniforme e diritta, gli scienziati hanno scoperto che il getto era composto da due filamenti ritorti di plasma, che si estendevano per una distanza sorprendente di 570 anni luce dalla loro sorgente. Si ritiene che queste svolte e svolte nel getto siano influenzate dall'attrazione gravitazionale del buco nero centrale.

Le osservazioni mettono in discussione le teorie precedenti e suggeriscono la presenza di un campo magnetico elicoidale che aiuta a confinare e modellare il getto. Si ritiene che questo campo magnetico ruoti in senso orario attorno al getto, guidando il plasma mentre viaggia a una velocità vicina a quella della luce.

La scoperta apre nuove strade di ricerca sui complessi processi che circondano i buchi neri supermassicci e i loro getti. Studiando questi filamenti, gli astronomi sperano di ottenere ulteriori informazioni sui meccanismi che producono e modellano questi potenti fenomeni cosmici.

FAQ

Cos'è un blazar?

Un blazar è il nucleo luminoso di una galassia che contiene un buco nero supermassiccio che si alimenta. Emette una luce potente ed è noto per il suo getto attivo di plasma.

Cos'è un getto di plasma?

Un getto di plasma è un flusso concentrato di gas caldo e ionizzato che viene espulso da un buco nero supermassiccio. Questi getti possono estendersi su grandi distanze e viaggiare a velocità vicine a quella della luce.

Come hanno osservato gli astronomi il getto di plasma?

Gli astronomi hanno utilizzato una rete di radiotelescopi, incluso il telescopio spaziale RadioAstron, per catturare immagini ad alta risoluzione dell'interno del blazar. I telescopi combinati hanno agito come un’antenna delle dimensioni della Terra, consentendo una visione senza precedenti del getto di plasma.

Cosa hanno rivelato le osservazioni?

Le osservazioni hanno mostrato che il getto di plasma non è uniforme e diritto ma è costituito da filamenti ritorti. Questi filamenti forniscono informazioni su come il buco nero modella e influenza il plasma nel getto.

Quali sono le implicazioni della scoperta?

La scoperta suggerisce la presenza di un campo magnetico elicoidale che svolge un ruolo nel confinare e dirigere il plasma nel getto. Ciò apre nuove aree di ricerca sugli intricati processi che si verificano vicino ai buchi neri supermassicci e ai loro getti.