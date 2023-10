La tecnica delle superlenti potenzia i microscopi oltre i limiti tradizionali

By

I fisici dell'Università di Sydney hanno scoperto una nuova tecnica che consente la superlente senza la necessità di una superlente. I metodi ottici tradizionali hanno limiti sulla precisione con cui gli oggetti possono essere esaminati a causa del limite di diffrazione, che è determinato dalla natura ondulatoria della luce. Il limite di diffrazione afferma che un'immagine focalizzata non può mai essere inferiore alla metà della lunghezza d'onda della luce utilizzata per l'osservazione.

I precedenti tentativi di superare questo limite utilizzando le superlenti sono stati ostacolati da perdite visive estreme, che hanno causato l'opacità delle lenti. Tuttavia, i fisici dell’Università di Sydney hanno ora trovato un modo per ottenere una superlente con perdite minime eliminando del tutto la superlente.

I ricercatori hanno posizionato la sonda luminosa lontano dall’oggetto e hanno raccolto informazioni sia ad alta che a bassa risoluzione. Misurando più lontano, la sonda non ha interferito con i dati ad alta risoluzione. Questa svolta nel superlensing ha implicazioni significative per vari campi come la diagnostica del cancro, l’imaging medico, l’archeologia e la medicina legale.

Utilizzando una fase di post-elaborazione su un computer, l'operazione della superlente è stata eseguita dopo la misurazione stessa. Questo metodo amplifica selettivamente le onde luminose evanescenti (o evanescenti), producendo un'immagine fedele dell'oggetto. I ricercatori ritengono che questa tecnica potrebbe essere applicata per determinare il contenuto di umidità nelle foglie, migliorare le tecniche di microfabbricazione e persino rivelare strati nascosti nelle opere d'arte.

I ricercatori hanno utilizzato la luce alla frequenza terahertz, che rientra nella regione dello spettro tra visibile e microonde. Questo intervallo di frequenza fornisce informazioni importanti sui campioni biologici e potrebbe essere utilizzato per l'analisi della struttura delle proteine, le dinamiche di idratazione e l'imaging del cancro.

Questa tecnica innovativa consente di ottenere immagini ad alta risoluzione mantenendo una distanza di sicurezza dall'oggetto, prevenendo la distorsione dell'immagine. I ricercatori si aspettano che questa tecnica possa interessare chiunque sia coinvolto nella microscopia ottica ad alta risoluzione.

Nel complesso, questa scoperta apre le porte a progressi nella microscopia e potrebbe avere un impatto significativo su vari campi scientifici e tecnologici.

Fonte: Università di Sydney, Phys.org