La formazione di Pangea Ultima potrebbe portare all’estinzione di massa entro 250 milioni di anni

Un recente studio pubblicato su Nature Geoscience suggerisce che la formazione di un futuro supercontinente, noto come Pangea Ultima, potrebbe provocare l’estinzione dell’uomo e di altri mammiferi entro 250 milioni di anni. Questa estinzione di massa sarebbe causata principalmente da uno stress termico estremo dovuto all’aumento dell’attività vulcanica, a livelli più elevati di emissioni di anidride carbonica e a un sole più vecchio che emette più radiazioni.

Utilizzando un modello climatico del Met Office del Regno Unito e un supercomputer dell'Università di Bristol, gli scienziati sono stati in grado di simulare il potenziale clima di Pangea Ultima. I risultati mostrano che le temperature globali potrebbero aumentare di 15 gradi Celsius (fino a 30 gradi Celsius sulla terraferma) rispetto ai livelli preindustriali. Questo livello di calore supererebbe i livelli di tolleranza di molte forme di vita, portando a un grave declino della biodiversità.

Una delle maggiori sfide per i mammiferi, compreso l’uomo, nell’adattarsi a queste temperature estreme è la durata relativamente breve della loro esistenza sulla Terra. I mammiferi hanno rappresentato una storia di grande successo in termini evolutivi, ma la loro capacità di adattarsi al caldo estremo potrebbe essere troppo lenta per sopravvivere nell’era di Pangea Ultima.

Oltre agli effetti diretti del caldo, ci sarebbe anche il collasso della vegetazione, con conseguenti gravi problemi di approvvigionamento alimentare. La maggior parte delle piante subiscono stress a temperature superiori a 40 gradi Celsius e si decompongono completamente se esposte a 60 gradi Celsius per periodi prolungati. Questo collasso avrebbe un effetto a cascata sull’intero ecosistema.

L’autore principale dello studio, Alexander Farnsworth dell’Università di Bristol, ci ricorda la natura transitoria della nostra esistenza e mette in guardia contro lo spingere il clima oltre ciò che siamo abituati a tollerare. Afferma che la specie dominante sulla Terra è soggetta alle decisioni prese dal pianeta e dal suo clima, sottolineando che ciò che verrà dopo l’uomo potrebbe essere qualcosa di completamente nuovo.

Sebbene lo studio riconosca l’alto livello di incertezza associato a tali previsioni a lungo termine, fornisce preziose informazioni sugli eventi passati di estinzione di massa e sui fattori che contribuiscono all’abitabilità su altri pianeti. Gli astronomi che esplorano galassie distanti alla ricerca di potenziali pianeti abitabili dovranno considerare non solo la vicinanza a una stella e la presenza di acqua, ma anche l’attività tettonica che influenza il clima di un pianeta.

In conclusione, la formazione di Pangea Ultima potrebbe avere conseguenze catastrofiche per la vita sulla Terra tra 250 milioni di anni. Serve a ricordare il delicato equilibrio del clima del nostro pianeta e la necessità di affrontare l’attuale crisi climatica per garantire la sopravvivenza a lungo termine sia degli esseri umani che delle altre specie.

– Studio Nature Geoscience, autore principale Alexander Farnsworth, Università di Bristol