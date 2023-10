La scoperta della superconduttività: lezioni da Heike Kamerlingh Onnes

La superconduttività, la capacità delle correnti elettriche di fluire senza resistenza, fu scoperta per la prima volta dal fisico olandese Heike Kamerlingh Onnes nel 1911. Questa scoperta rivoluzionaria aprì un mondo di possibilità scientifiche e da allora ha portato a progressi in vari campi, dalle macchine per la risonanza magnetica agli acceleratori di particelle. .

Onnes, professore di fisica all'Università di Leida nei Paesi Bassi, ha costruito un laboratorio di fisica a bassa temperatura all'avanguardia, dove ha condotto i suoi esperimenti rivoluzionari. Iniziò raffreddando l'elio fino a una temperatura prossima allo zero assoluto, creando un ambiente in cui avvenne l'inaspettata scoperta della superconduttività.

L'8 aprile 1911 Onnes e il suo team misurarono la resistenza elettrica di un filo di mercurio a temperature estremamente basse. Con loro sorpresa, hanno scoperto che il filo conduceva elettricità senza alcuna resistenza misurabile. Questa osservazione iniziale, sebbene non immediatamente accettata come prova della superconduttività, segnò l'inizio di una nuova era nella fisica.

Negli esperimenti successivi, Onnes e il suo team confermarono ulteriormente l'esistenza della superconduttività. Hanno assistito a un improvviso aumento della resistenza elettrica mentre la temperatura aumentava solo di una frazione di grado. Questo comportamento inaspettato li ha lasciati perplessi e ci sono voluti mesi di miglioramento per riprodurre questi risultati e fornire prove inconfutabili della superconduttività.

Onnes presentò le sue scoperte alla prima Conferenza Solvay e alla fine ricevette il Premio Nobel per la fisica per il suo lavoro sulla fisica delle basse temperature. Tuttavia, la sfida rimasta era trovare superconduttori che potessero funzionare a temperature più elevate, più vicine alla temperatura ambiente. Il funzionamento a temperature estremamente basse, inferiori a -400 gradi Fahrenheit (-240 gradi Celsius), non è pratico per la maggior parte delle applicazioni.

Dalla scoperta di Onnes, i ricercatori hanno cercato superconduttori con temperature critiche più elevate, sperando di sbloccarne il potenziale per applicazioni pratiche. La ricerca sulla superconduttività a temperatura ambiente è in corso e gli scienziati esplorano vari materiali e approcci.

L'eredità di Heike Kamerlingh Onnes e la sua scoperta della superconduttività ci insegna l'importanza della perseveranza nella ricerca scientifica. Comprendendo la storia e le lezioni apprese da questa scoperta rivoluzionaria, gli scienziati continuano ad ampliare i confini di ciò che è possibile nel campo della superconduttività.

