La scoperta della superconduttività: lezioni da Heike Kamerlingh Onnes

L'8 aprile 1911 il fisico olandese Heike Kamerlingh Onnes fece una scoperta rivoluzionaria che in seguito sarebbe stata accreditata come la scoperta della superconduttività. Ha scarabocchiato una nota sul suo taccuino da cucina affermando "abbastanza vicino a zero", riferendosi alla resistenza elettrica che aveva misurato durante un esperimento. Questa scoperta ha aperto un mondo di potenziali applicazioni scientifiche, comprese le macchine per la risonanza magnetica e gli acceleratori di particelle.

La superconduttività è un raro effetto quantistico che consente alle correnti elettriche di fluire senza resistenza nei fili superconduttori. Affinché i superconduttori funzionino, devono essere raffreddati a temperature ultra-basse. Onnes raffreddò l'elio fino a una temperatura prossima allo zero assoluto, il che pose le basi per la sua inaspettata scoperta della superconduttività.

Onnes costruì il principale laboratorio di fisica a bassa temperatura del mondo e iniziò a studiare la conduttività elettrica dei metalli a queste basse temperature. Cominciò dal mercurio e ne misurò la resistenza elettrica. L'8 aprile 1911, la sua squadra trasferì l'elio liquido in un criostato di misurazione e misurò la resistenza elettrica di un filo di mercurio. Fu durante questo esperimento che scrisse la nota “abbastanza vicino allo zero” indicando che il filo conduceva elettricità senza alcuna resistenza misurabile.

Tuttavia, gli scienziati non potevano accettare questa nota come prova sufficiente di una nuova scoperta. Il team di Onnes ha eseguito ulteriori esperimenti nel corso di diversi mesi prima di presentare i risultati alla prima Conferenza Solvay. Il 26 ottobre 1911 catturarono l’improvviso aumento della resistenza, fornendo ulteriori prove della superconduttività. Ci vollero altri tre anni di lavoro prima che Onnes avesse prove inconfutabili della resistenza zero e della superconduttività.

Dalla scoperta di Onnes, i ricercatori hanno continuato a esplorare la superconduttività a basse temperature. Tuttavia, la sfida sta nel rendere pratici i superconduttori trovando materiali che mostrino superconduttività a temperature più elevate. Ricercatori come K. Alex Müller e J. Georg Bednorz scoprirono la superconduttività negli ossidi metallici come l'ossido di lantanio-bario-rame (LBCO) nel 1986, osservando la superconduttività a -397 gradi Fahrenheit (-238 gradi Celsius).

La scoperta della superconduttività da parte di Onnes e la successiva ricerca hanno aperto la strada a progressi in vari campi. Gli scienziati continuano a cercare nuovi superconduttori che un giorno potrebbero funzionare a temperatura ambiente, aprendo ancora più possibilità per applicazioni in tecnologia e fisica.

