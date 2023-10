La nuova fotocamera superconduttiva supera i confini dell'imaging in condizioni di scarsa illuminazione

Una svolta nella tecnologia delle fotocamere ha aperto la strada alla cattura di segnali luminosi incredibilmente deboli con una precisione senza precedenti. Gli scienziati del National Institute of Standards and Technology (NIST) hanno sviluppato una fotocamera superconduttrice in grado di rilevare singoli fotoni, un'impresa precedentemente limitata da un basso numero di pixel. Tuttavia, attraverso un'ingegneria innovativa, il team ha superato questa limitazione e ha creato un prototipo con ben 400,000 pixel.

La chiave di questo notevole progresso risiede nel design unico della fotocamera. A differenza delle telecamere tradizionali che si basano su normali cavi elettrici, la telecamera NIST presenta griglie di cavi elettrici ultrasottili raffreddati quasi allo zero assoluto. A temperature così estreme, la corrente scorre attraverso questi nanofili superconduttori senza resistenza finché un fotone non colpisce un filo. Questa interazione interrompe la superconduttività nella posizione del pixel, consentendo all'energia del fotone di essere rilevata e incorporata in un'immagine.

Per affrontare la sfida di collegare numerosi pixel raffreddati ai rispettivi cavi di lettura, i ricercatori del NIST hanno utilizzato una soluzione ingegnosa. Hanno combinato i segnali provenienti da più pixel su pochi fili di lettura della temperatura ambiente, riducendo significativamente la complessità del design della fotocamera. Sfruttando le proprietà dei fili superconduttori, il team ha assicurato che se un fotone colpisce un pixel, distrugge la superconduttività e devia la corrente verso un elemento riscaldante resistivo collegato a ciascun pixel. Questa deviazione genera un segnale elettrico rilevabile.

La nuova architettura della fotocamera utilizza matrici intersecanti di nanofili superconduttori disposti in righe e colonne. Ogni pixel corrisponde a un punto particolare in cui questi nanofili si intersecano. Misurando i segnali provenienti da intere righe o colonne di pixel contemporaneamente, invece di registrare i dati dai singoli pixel, il numero di cavi di lettura richiesti viene drasticamente ridotto. Ciò consente un approccio più scalabile e fattibile per aumentare il numero di pixel nella fotocamera.

Le implicazioni di questa svolta sono vaste. Con un numero di pixel più elevato, la fotocamera superconduttiva apre una miriade di applicazioni nella scienza, nella ricerca biomedica e nella tecnologia. Si dimostra promettente per l’imaging di galassie e pianeti deboli oltre il nostro sistema solare, oltre a contribuire a studi che utilizzano la luce del vicino infrarosso per esaminare i tessuti umani. Inoltre, la tecnologia può essere adattata ai computer quantistici basati su fotoni, consentendo misurazioni precise della luce nei sistemi di calcolo quantistico.

Mentre il team del NIST continua a perfezionare questa innovativa fotocamera, mira a migliorarne la sensibilità per catturare praticamente ogni fotone in arrivo. Il futuro racchiude il potenziale per fotocamere superconduttrici a fotone singolo con decine o centinaia di milioni di pixel, rivoluzionando il campo dell’imaging in condizioni di scarsa illuminazione.

