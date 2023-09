È più probabile che i superbolt colpiscano più vicino alla superficie

By

Secondo uno studio recente, i superbolt, che sono fulmini estremamente potenti, hanno maggiori probabilità di verificarsi quando la zona di carica delle nuvole temporalesche è più vicina alla terra o alla superficie dell'oceano. Queste condizioni portano alla formazione di “punti caldi” dei superbolt sopra alcuni oceani e alte montagne. I Superbolt costituiscono meno dell’1% dei fulmini totali, ma sono circa 1,000 volte più potenti di un fulmine medio e possono causare danni significativi alle infrastrutture e alle navi.

I ricercatori volevano capire perché i superbolt tendono a raggrupparsi in aree specifiche, come l’Oceano Atlantico nord-orientale, il Mar Mediterraneo e l’Altiplano in Perù e Bolivia. Hanno scoperto che la distanza tra la zona di carica e la superficie gioca un ruolo significativo nel determinare la forza del fulmine. Le nuvole temporalesche più vicine alla superficie consentono la formazione di fulmini ad alta energia a causa della minore resistenza elettrica e di una corrente più elevata.

Lo studio fornisce la prima spiegazione per la formazione e la distribuzione dei superbolt in tutto il mondo. Studi precedenti avevano esplorato fattori come gli spruzzi del mare, le emissioni delle rotte di navigazione e la salinità dell’oceano, ma potevano spiegare solo parte della distribuzione regionale. Le nuove scoperte offrono una spiegazione globale degli hotspot dei superbolt.

Comprendere la relazione tra la distanza superficiale e la formazione dei superbolt aiuterà gli scienziati a prevedere in che modo i cambiamenti climatici potrebbero influenzare la comparsa dei superbolt in futuro. Inoltre, ulteriori ricerche esploreranno altri fattori che potrebbero contribuire alla formazione dei superbolt, come il campo magnetico o i cambiamenti nel ciclo solare.

Fonte: Journal of Geophysical Research: Atmospheres

Definizioni:

– Superbolt: fulmini estremamente potenti che sono circa 1,000 volte più forti di un fulmine medio.

– Zona di ricarica: l'area all'interno di una nube temporalesca in cui avviene l'elettrificazione, che porta alla formazione di fulmini.

– Aerosol: minuscole particelle sospese nell'atmosfera, come polvere o sale marino.

– Resistenza elettrica: L'opposizione al flusso di corrente elettrica attraverso un materiale.

– Cambiamenti climatici: cambiamenti a lungo termine della temperatura, delle precipitazioni, dei modelli dei venti e di altri aspetti del sistema climatico terrestre.

Fonti: Journal of Geophysical Research: Atmospheres (2023), American Geophysical Union