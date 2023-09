Il rilevatore di gas serra costruito dalla NASA per l'iniziativa Carbon Mapper si avvicina al lancio

Il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA ha sviluppato uno spettrometro per immagini all'avanguardia progettato per misurare i gas serra, metano e anidride carbonica, provenienti dallo spazio. Questo strumento ha fatto un passo avanti verso il lancio dopo essere stato consegnato alla Planet Labs PBC di San Francisco.

Lo spettrometro per immagini fa parte dell'iniziativa Carbon Mapper guidata dall'organizzazione no-profit Carbon Mapper. Ciò consentirà all’organizzazione di individuare e misurare le fonti di metano e anidride carbonica, concentrandosi in particolare sui “superemettitori”, responsabili di una parte significativa delle emissioni globali di gas serra.

La coalizione Carbon Mapper, composta da Carbon Mapper, JPL, Planet, California Air Resources Board, Rocky Mountain Institute, Arizona State University e University of Arizona, sta lavorando insieme in questo sforzo pubblico-privato per raccogliere dati sulle emissioni di gas serra .

Lo spettrometro per immagini funziona misurando le lunghezze d'onda della luce riflessa dalla superficie terrestre e assorbita dai gas nell'atmosfera. Gas diversi assorbono diverse lunghezze d’onda della luce, creando un’“impronta digitale” spettrale unica che lo spettrometro per immagini può identificare. Ciò consente una misurazione e una quantificazione accurate delle emissioni di gas serra.

Prima dell'integrazione in un satellite Tanager progettato da Planet, lo spettrometro è stato sottoposto a test rigorosi presso il JPL per garantirne la resistenza alle condizioni estreme dello spazio. I test riusciti hanno incluso il sottoporre lo spettrometro a vibrazioni intense e temperature estreme. Un campione di metano è stato utilizzato anche per testare lo strumento completato all'interno di una camera a vuoto, producendo una chiara impronta spettrale del gas.

Il lancio del satellite, con lo spettrometro per immagini integrato, è previsto per l'inizio del 2024. L'iniziativa Carbon Mapper mira a utilizzare i dati raccolti da questo strumento insieme ad altri strumenti esistenti, come lo spettrometro EMIT (Earth Surface Mineral Dust Source Investigation) della NASA. sulla Stazione Spaziale Internazionale, per fornire un’indagine completa sulle emissioni di gas serra da fonti puntuali in tutto il mondo.

Questa collaborazione tra governo, filantropia e industria è un esempio di come gli approcci innovativi possano portare a capacità eccezionali con un potenziale di impatto globale.

