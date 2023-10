La NASA avverte di una potenziale tempesta geomagnetica mentre la CME si avvicina alla Terra

By

La NASA ha emesso un avviso di una potenziale tempesta geomagnetica a seguito di un'espulsione di massa coronale (CME) recentemente scatenata dalla macchia solare AR3467. Anche se la CME non è in rotta di collisione diretta con la Terra, gli esperti ritengono che potrebbe comunque avere un impatto superficiale sul nostro pianeta.

Le macchie solari sono fenomeni temporanei sulla fotosfera del Sole caratterizzati da temperature più fresche e intensa attività magnetica. Queste macchie solari sono collegate da regioni di energia magnetica concentrata chiamate filamenti magnetici. Il 16 ottobre, la macchia solare AR3467 ha subito un’eruzione di filamenti magnetici, rilasciando un’esplosione di energia nello spazio.

Una CME è una massiccia esplosione di vento solare e campi magnetici che si innalzano al di sopra della corona solare o vengono rilasciati nello spazio. Queste CME possono viaggiare verso la Terra, trasportando particelle energetiche e potenzialmente influenzando la magnetosfera del nostro pianeta.

L'ultimo modello della NASA suggerisce che la CME risultante dall'eruzione della macchia solare AR3467 potrebbe sferrare un colpo superficiale alla Terra il 19 ottobre, causando potenzialmente una tempesta geomagnetica minore di classe G1. Sebbene questa sia considerata una tempesta minore, può comunque avere effetti notevoli come interruzioni delle comunicazioni satellitari, fluttuazioni minori nelle reti elettriche e la comparsa di bellissime aurore a latitudini più elevate.

Sebbene questa CME fuori bersaglio non sia una delle maggiori preoccupazioni, la NASA sottolinea l’importanza di monitorare regolarmente le attività solari. Impiegano una rete di osservatori solari per monitorare continuamente il sole, indagando vari fenomeni dalla sua atmosfera esterna alla sua superficie turbolenta. Missioni della NASA come il Solar Dynamics Observatory, il Solar Terrestrial Relations Observatory e l’Interface Region Imaging Spectrograph, tra gli altri, contribuiscono a questa continua sorveglianza solare.

Fonte: SpaceWeather.com