Esplora il cosmo all'Osservatorio di Tauranga

L'Osservatorio di Tauranga ospita un evento emozionante, invitando il pubblico a intraprendere un viaggio cosmico. L'incontro di martedì sera celebrerà i risultati degli esploratori spaziali del passato e offrirà uno sguardo al potenziale delle future scoperte cosmiche. I partecipanti avranno l'opportunità di osservare il cielo notturno attraverso i telescopi, tempo permettendo.

Raewyn Forrest, membro della Tauranga Astronomical Society, condurrà un'esplorazione delle vite straordinarie e dei risultati degli "Eroi dello spazio, della scienza e dell'astronomia". Inoltre, ci sarà un'interessante presentazione del sistema solare Alpha Centauri, che è il più vicino al nostro sistema solare.

L'evento svelerà anche le ultime scoperte e missioni rivoluzionarie di stimate agenzie spaziali come NASA, ESA e Rocket Lab. Ciò farà luce sul campo in continua evoluzione dell’astronomia e dell’esplorazione spaziale.

Per tutta la serata i visitatori avranno la possibilità di visionare video e articoli legati all'astronomia. Ci sarà anche un aggiornamento sulle recenti acquisizioni della fotocamera meteorologica della Tauranga Astronomical Society.

Tempo permettendo, i partecipanti possono avere l'opportunità di utilizzare i telescopi dell'osservatorio per le sessioni di osservazione. L'incontro avrà inizio alle 7.30:5 e l'ingresso costerà XNUMX dollari per i visitatori, con ingresso gratuito per i soci e i bambini in età scolare.

La Tauranga Astronomical Society è attivamente alla ricerca di persone interessate a imparare a utilizzare i propri telescopi e a diventare parte del team per le osservazioni notturne. Gli incontri pubblici regolari si tengono il secondo e il quarto martedì di ogni mese da febbraio a novembre.

Coloro che sono interessati all'astronomia nel distretto di Bay of Plenty sono incoraggiati a partecipare. Sono disponibili abbonamenti facoltativi, che forniscono l'ingresso gratuito alle riunioni, l'accesso ai telescopi in prestito e l'uso della vasta biblioteca. I visitatori possono anche dare un'occhiata alla gamma di abbigliamento a tema astronomico della società.

L'Osservatorio di Tauranga si trova nell'edificio dell'Otumoetai Sports & Recreation Club nel Fergusson Park, Tauranga. Non perdere questa occasione unica per esplorare le meraviglie del cosmo!

