Nuove intuizioni sull'affascinante danza del girasole con il sole

I girasoli ci affascinano da secoli con la loro straordinaria capacità di seguire il sole dall'alba al tramonto. Questo comportamento, noto come eliotropismo, è stato a lungo fonte di intrighi, ma la scienza che sta dietro ad esso è rimasta sfuggente. Tuttavia, uno studio innovativo condotto da Stacey Harmer e dal suo team presso l’Università della California Davis ha iniziato a svelare le complessità di questo fenomeno.

Per anni, i ricercatori hanno creduto che i girasoli si muovessero verso le fonti di luce utilizzando un percorso di risposta dipendente dalla luce chiamato risposta fototropica. Questo meccanismo prevede il rilevamento della luce blu da parte di proteine ​​chiamate fototropine, che poi innescano la piegatura della punta in crescita del girasole verso la luce. Si pensava che fosse il motore principale dell'eliotropismo.

Tuttavia, Harmer e i suoi colleghi hanno scoperto che la storia non è così semplice. Confrontando i modelli di attività genetica nei girasoli in condizioni controllate di laboratorio con quelli in un ambiente naturale, hanno scoperto che solo un piccolo sottoinsieme di geni responsabili della flessione fototropica mostrava cambiamenti significativi in ​​risposta al movimento del sole.

Inaspettatamente, i ricercatori hanno scoperto anche l’attivazione di altri sistemi di risposta alla luce, in particolare il sistema per evitare l’ombra. Questo sistema rileva la luce rossa lontana che si trova comunemente nelle aree ombreggiate ed è stato osservato essere attivo sul lato ovest dello stelo del girasole durante le prime ore del mattino, quando il sole era ancora a est. Questa rivelazione ha fatto luce sugli intricati meccanismi alla base del movimento dei girasoli.

Inoltre, lo studio ha rivelato che i girasoli possono comunque seguire il sole anche quando uno o più fattori luminosi sono assenti. Ciò suggerisce che più sistemi collaborano per garantire la risposta eliotropica, fornendo una rete di sicurezza per guidare i girasoli nella loro danza quotidiana con il sole.

"I nostri risultati mettono in discussione le ipotesi precedenti sul comportamento e l'adattamento delle piante", afferma Harmer. “La capacità dei girasoli di utilizzare diversi percorsi molecolari per avviare e mantenere i loro movimenti di tracciamento evidenzia la notevole complessità di questo processo”.

Questa ricerca non solo approfondisce la nostra comprensione di un fenomeno naturale ben osservato, ma apre anche nuove strade di esplorazione nella biologia vegetale. Lo studio, pubblicato su PLOS Biology, apre la strada a ulteriori indagini sull’affascinante mondo dei girasoli e sul loro rapporto unico con la luce solare.

FAQ:

D: Cos'è l'eliotropismo?

R: L'eliotropismo è il comportamento esibito dai girasoli nel seguire il movimento del sole da est a ovest durante il giorno.

D: Qual è la risposta fototropica?

R: La risposta fototropica è un percorso dipendente dalla luce nelle piante, innescato dalla rilevazione della luce blu, che provoca la flessione della pianta verso la sorgente luminosa.

D: Cos'è il sistema per evitare l'ombra?

R: Il sistema di evitamento dell'ombra è un sistema di risposta alla luce nelle piante che rileva la luce rossa lontana, tipicamente presente nelle aree ombreggiate, e innesca risposte di crescita specifiche.

D: In che modo i girasoli seguono il sole anche quando i fattori luminosi sono assenti?

R: Lo studio suggerisce che i girasoli si affidano a più sistemi per garantire una risposta eliotropica, consentendo loro di seguire il sole anche quando mancano uno o più fattori di attivazione della luce.