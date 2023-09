L'ISRO valuta la situazione spaziale attorno al punto L1 per la missione esplorativa solare Aditya-L1

La prima missione esplorativa solare dell'India, Aditya-L1, è attualmente in viaggio verso il Punto 1 (L1) di Lagrange Sole-Terra. Per garantire la sicurezza del veicolo spaziale ed evitare potenziali avvicinamenti ravvicinati con altri veicoli spaziali vicini, l'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) ha valutato la situazione spaziale attorno a L1. La valutazione è stata condotta con il supporto della NASA-JPL (Jet Propulsion Laboratory).

Aditya-L1, lanciata il 2 settembre 2023, è la missione inaugurale dell'India dedicata allo studio del Sole, in particolare della sua fotosfera, cromosfera e corona. Dopo aver completato una permanenza di 16 giorni nell'orbita terrestre, la navicella spaziale ha intrapreso il suo viaggio verso L1 il 18 settembre 2023.

I punti di Lagrange, detti anche punti di librazione, sono posizioni specifiche nello spazio in cui la forza gravitazionale di due corpi massicci, come il Sole e la Terra, corrisponde esattamente alla forza centripeta richiesta affinché un piccolo oggetto, come un veicolo spaziale, si muova con loro. . Questi punti sono vantaggiosi per i veicoli spaziali poiché riducono al minimo le correzioni dell'orbita e il fabbisogno di carburante.

Per le combinazioni di due corpi orbitali, come i sistemi Sole-Terra e Terra-Luna, ci sono cinque punti Lagrange (da L1 a L5). I tre punti – L1, L2 e L3 – sono dinamicamente instabili e giacciono sulla retta passante per i centri dei due corpi grandi. D'altra parte, i restanti due punti – L4 e L5 – sono punti stabili e fungono ciascuno da terzo vertice di un triangolo equilatero formato con i centri dei due corpi grandi.

Valutando la situazione spaziale intorno a L1, l'ISRO mira a garantire la progressione regolare di Aditya-L1 verso la sua destinazione finale. Questa valutazione contribuirà al successo complessivo della prima missione esplorativa solare dell’India.

Fonte:

– ISRO

– NASA-JPL