L'eruzione del filamento crea uno spettacolare canyon di fuoco sul sole

Ad Halloween, la NASA ha catturato uno straordinario video di una massiccia eruzione di filamenti che ha creato un “canyon di fuoco” mozzafiato sul Sole. Questo straordinario fenomeno, avvenuto il 31 ottobre, ha fatto impallidire la larghezza degli Stati Uniti, coprendo il doppio della sua dimensione nell'emisfero meridionale del Sole.

A differenza della natura inquietante e agghiacciante di Halloween, questo spettacolo solare è un evento naturale causato da una grande eruzione di filamenti magnetici provenienti dal Sole. Questi filamenti sono immensi archi di gas elettrificato, noti come plasma, sospesi sopra la superficie del Sole. Serpeggiano attraverso l'atmosfera del Sole in risposta al suo campo magnetico.

Tuttavia, quando il campo magnetico del Sole diventa instabile, questi filamenti collassano, provocando esplosioni spettacolari come quella osservata ad Halloween. Il video pubblicato dal fisico solare Keith Strong mostra l’evento, mostrando l’eruzione del filamento che accelera lentamente fino a raggiungere un punto di instabilità ed eruttare.

Mentre il video del canyon infuocato ha catturato l’attenzione degli utenti sulla piattaforma di social media X, c’erano preoccupazioni riguardo al suo potenziale impatto sulla Terra. Tuttavia, il modello della NASA indica che i detriti dell’esplosione non raggiungeranno il nostro pianeta.

Se l’eruzione avesse generato un’espulsione di massa coronale (CME) diretta verso la Terra, ciò avrebbe portato a maestosi spettacoli di aurore. L'emisfero settentrionale avrebbe sperimentato l'affascinante aurora boreale, comunemente nota come l'aurora boreale, mentre l'emisfero meridionale avrebbe assistito alla sua controparte, l'aurora australis o l'aurora meridionale.

Nonostante le anticipazioni e le speculazioni sul suo impatto, questo evento accattivante è stato puramente uno spettacolo visivo, lasciando il nostro pianeta illeso. Il Sole continua a regalarci eventi astronomici mozzafiato, ricordandoci la bellezza e la potenza del nostro vicino celeste.

Domande frequenti (FAQ)

Cos'è un'eruzione di filamenti?

L'eruzione dei filamenti è un fenomeno naturale che si verifica sul Sole quando grandi archi di gas elettrificato, chiamati filamenti, collassano a causa del campo magnetico instabile del Sole. Queste eruzioni possono provocare spettacolari dimostrazioni di energia e creare immagini accattivanti, come il “canyon di fuoco” osservato ad Halloween.

Cosa sono le aurore?

Le aurore, comunemente note come aurora boreale (aurora boreale) nell'emisfero settentrionale e aurora meridionale (aurora australis) nell'emisfero meridionale, sono affascinanti spettacoli di luce nell'atmosfera terrestre. Si verificano quando le particelle cariche del vento solare del Sole si scontrano con atomi e molecole nell'atmosfera del nostro pianeta, creando splendidi e colorati spettacoli di luce.

La Terra era in pericolo durante l'eruzione del filamento?

No, la Terra non era in pericolo durante l'eruzione del filamento. Il modello della NASA indica che i detriti dell'esplosione non raggiungerebbero il nostro pianeta. Tuttavia, se l’eruzione avesse provocato un’espulsione di massa coronale (CME) diretta verso la Terra, avrebbe potuto portare a impressionanti manifestazioni di aurora negli emisferi settentrionale e meridionale.

Dove posso vedere il video del “canyon di fuoco”?

Sfortunatamente, il tweet originale del fisico solare Keith Strong che mostrava il video del “canyon di fuoco” sembra essere stato cancellato. Tuttavia, è ancora possibile trovare immagini e video di eruzioni di filamenti simili e altri affascinanti fenomeni solari sul sito ufficiale della NASA e su varie piattaforme legate all'astronomia.