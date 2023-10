L'intervento nei campi estivi porta a visioni più positive delle abilità STEM delle ragazze nei ragazzi

By

I ricercatori della York University hanno sviluppato un breve intervento che migliora efficacemente le convinzioni di genere dei ragazzi nella scienza, nella tecnologia, nell’ingegneria e nella matematica (STEM). Lo studio, pubblicato sulla rivista Child Development, ha coinvolto 667 ragazzi di età compresa tra i nove e i 15 anni che frequentavano i campi estivi STEM.

I ragazzi sono stati assegnati in modo casuale a una conversazione di intervento o di controllo con un membro dello staff che era uno studente STEM. Nel gruppo di intervento, il membro dello staff ha affermato i valori dei ragazzi, ha fornito esempi del motivo per cui le abilità STEM delle ragazze sono spesso sottovalutate e ha incoraggiato i ragazzi a riflettere sulle proprie esperienze simili. Il gruppo di controllo si è impegnato in una discussione sulle esperienze generali del campo.

I risultati hanno mostrato che l'intervento ha avuto un effetto positivo sulla percezione dei ragazzi delle abilità STEM delle ragazze. La professoressa Jennifer Steele, coautrice dello studio, ha dichiarato: "Fornire prove evidenti del potenziale delle ragazze nelle materie STEM ha contribuito notevolmente a incoraggiare i ragazzi a formare una percezione più positiva delle loro coetanee". L'intervento ha anche portato i ragazzi ad avere più amiche.

I ricercatori hanno sottolineato l’importanza di rivolgersi ai ragazzi in età di scuola elementare per creare un ambiente STEM più inclusivo. Cambiando precocemente la percezione dei ragazzi, ciò potrebbe avere un impatto significativo sulle scelte delle ragazze riguardo ai corsi STEM nelle scuole superiori e oltre.

Emily Cyr, la ricercatrice principale, ha evidenziato il potenziale di questo intervento per affrontare le barriere persistenti che le donne devono affrontare nell’istruzione e nelle carriere STEM. Affrontando i divari di genere durante l’infanzia, può aiutare le ragazze a provare un senso di appartenenza e a prosperare nei campi STEM.

Nel complesso, questo studio dimostra che un breve intervento durante i campi estivi può migliorare significativamente la visione dei ragazzi riguardo alle abilità STEM delle ragazze, promuovendo un ambiente più inclusivo e solidale per tutti gli studenti.

– York University (tramite Phys.org): “Le conversazioni nei campi estivi portano i ragazzi ad avere opinioni più positive sulle abilità STEM delle ragazze” – DOI: 10.1111/cdev.14007