Morphing di successo di perovskiti completamente inorganiche per l'elettronica deformabile

By

I ricercatori della City University di Hong Kong (CityU) hanno ottenuto un importante passo avanti nel campo dell’elettronica deformabile e dei sistemi energetici trasformando con successo perovskiti completamente inorganiche a temperatura ambiente senza comprometterne le proprietà funzionali. Le perovskiti sono una classe di semiconduttori che ha guadagnato notevole attenzione nella conversione energetica e nell'optoelettronica grazie alle loro prestazioni eccezionali e alla maggiore stabilità ambientale.

Tradizionalmente, i semiconduttori inorganici sono fragili e difficili da lavorare, il che limita le loro applicazioni nei dispositivi optoelettronici che devono resistere a sollecitazioni e sollecitazioni meccaniche. Per superare questa limitazione, il gruppo di ricerca guidato dal professor Chen Fu-Rong e dal professor Johnny Ho Chung-yin della CityU ha esplorato la deformabilità delle perovskiti completamente inorganiche. Hanno scoperto che le perovskiti possono essere trasformate in geometrie distinte mantenendo le loro proprietà funzionali, un’impresa senza precedenti nei semiconduttori inorganici convenzionali.

I ricercatori hanno sintetizzato micropilastri monocristallini di CsPbX3 (dove X può essere ioni Cl, Br o I) e li hanno sottoposti a esperimenti di compressione. Hanno osservato spostamenti continui di dislocazioni parziali su più sistemi di scorrimento nel reticolo cristallino, consentendo ai micropilastri di deformarsi in varie forme senza fratturarsi. La zona di deformazione nel reticolo cristallino della perovskite ha mostrato proprietà funzionali intatte, dimostrando il potenziale di questi materiali per l'optoelettronica deformabile.

Il team ha inoltre condotto analisi elettroniche e strutturali per comprendere il meccanismo sottostante alla capacità di morphing. Hanno identificato una barriera energetica a basso scivolamento e forti legami Pb–X come fattori chiave che mantengono l'integrità strutturale del cristallo consentendo al contempo facili scivolamenti. La banda proibita del reticolo cristallino CsPbX3 è rimasta invariata dopo la deformazione, indicando che la struttura elettronica del materiale non è stata influenzata.

Questa svolta apre la strada alla progettazione e alla produzione di dispositivi energetici innovativi ed elettronica deformabile. I risultati hanno importanti implicazioni per l'esplorazione di altri semiconduttori duttili con proprietà simili.

Fonte: Università della città di Hong Kong

Riferimento: Xiaocui Li et al, "Morphing multislip di perovskiti all-inorganiche", Nature Materials (2023). DOI: 10.1038/s41563-023-01631-z