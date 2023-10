Un nuovo studio rivela il ruolo dello scarico subglaciale nell'accelerazione del ritiro glaciale antartico

By

I ricercatori dello Scripps Institution of Oceanography dell’Università della California a San Diego hanno scoperto che lo scarico subglaciale, l’acqua di fusione che scorre verso il mare da sotto i ghiacciai antartici, sta causando la perdita di ghiaccio a un ritmo più rapido di quanto si credesse in precedenza. Questo studio innovativo, che ha modellato l'influenza dello scarico subglaciale sul ritiro di due ghiacciai nell'Antartide orientale, ha scoperto che ha aumentato il contributo dei ghiacciai all'innalzamento del livello del mare del 15.7%, portandolo da 19 millimetri a 22 millimetri entro l'anno 2300. .

I ghiacciai dell’Antartide orientale in questione, noti come Denman e Scott, attualmente contengono abbastanza ghiaccio da causare potenzialmente un innalzamento del livello del mare di quasi 1.5 metri (5 piedi). Tuttavia, le attuali proiezioni sull’innalzamento del livello del mare, comprese quelle del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC), non tengono conto dell’impatto dello scarico subglaciale. Questa svista significa che le proiezioni esistenti potrebbero sottostimare il ritmo dell’innalzamento del livello del mare globale nei prossimi decenni.

I ricercatori hanno sottolineato l’importanza di prevedere con precisione l’innalzamento globale del livello del mare per il benessere delle comunità costiere. "Milioni di persone vivono in zone costiere basse e non possiamo preparare adeguatamente le nostre comunità senza proiezioni accurate dell'innalzamento del livello del mare", ha affermato Tyler Pelle, l'autore principale dello studio.

L'acqua di fusione subglaciale si forma quando il ghiaccio si scioglie alla base dei ghiacciai e scorre verso il mare. Si ritiene che questo scarico acceleri lo scioglimento della piattaforma di ghiaccio dei ghiacciai introducendo ulteriore calore oceanico nella cavità sotto il ghiaccio galleggiante. Il conseguente ritiro dei ghiacciai contribuisce all’innalzamento complessivo del livello del mare.

Il coautore dello studio, Jamin Greenbaum, ha sottolineato l'importanza della ricerca e ha sottolineato la necessità di agire contro le emissioni di gas serra. In uno scenario a basse emissioni, il loro modello ha dimostrato che i ghiacciai non si sono ritirati così drasticamente, impedendo un contributo galoppante all’innalzamento del livello del mare. "Se c'è una storia apocalittica qui, non si tratta dello scarico subglaciale", ha affermato Greenbaum. “La vera storia del giorno del giudizio sono ancora le emissioni, e l’umanità ha il potere di affrontare questo problema”.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cos'è lo scarico subglaciale?

R: Lo scarico subglaciale si riferisce all'acqua di fusione che scorre verso il mare da sotto i ghiacciai.

D: In che modo lo scarico subglaciale influisce sul ritiro dei ghiacciai?

R: Lo scarico subglaciale accelera lo scioglimento delle piattaforme di ghiaccio dei ghiacciai introducendo ulteriore calore oceanico nella cavità sotto il ghiaccio galleggiante.

D: Le attuali proiezioni dell’innalzamento del livello del mare tengono conto dello scarico subglaciale?

R: No, molte proiezioni esistenti, comprese quelle dell’IPCC, non tengono conto dell’influenza dello scarico subglaciale.

D: Ciò significa che l’innalzamento globale del livello del mare potrebbe essere sottostimato?

R: Sì, questo studio suggerisce che le proiezioni attuali potrebbero non riflettere accuratamente il ritmo del futuro innalzamento del livello del mare.

D: Quali azioni possono mitigare l’impatto dello scarico subglaciale?

R: Ridurre le emissioni di gas serra è fondamentale per mitigare l’impatto complessivo del ritiro dei ghiacciai causato dallo scarico subglaciale.