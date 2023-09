I progressi nell'imaging della spettrometria di massa consentono l'analisi quantitativa subcellulare

By

L'analisi quantitativa subcellulare è stata a lungo un obiettivo dell'imaging mediante spettrometria di massa (MSI), ma in precedenza si pensava fosse irraggiungibile. Tuttavia, i recenti progressi tecnologici hanno reso possibile ottenere una quantificazione assoluta a livello di organelli tramite MSI, grazie allo sviluppo della nano spettrometria di massa di ioni secondari (nanoSIMS).

L'MSI è stato utilizzato per decenni per studiare la composizione molecolare e la distribuzione nei tessuti e nei campioni complessi. Tuttavia, l’MSI tradizionale è in genere limitato all’analisi qualitativa e alla risoluzione spaziale a livello micrometrico, rendendo difficile la comprensione completa dei processi subcellulari.

Negli ultimi anni, i progressi nelle tecnologie della spettrometria di massa e gli approcci innovativi hanno consentito analisi basate su cellule subcellulari con una risoluzione spaziale estremamente elevata. Ciò è stato reso possibile attraverso l’uso di nanoSIMS, una tecnica che combina la spettrometria di massa di ioni secondari con l’imaging ad alta risoluzione su scala nanometrica.

I NanoSIMS consentono la visualizzazione e la quantificazione diretta di singole molecole all'interno dei compartimenti subcellulari. Fornisce ai ricercatori la capacità di eseguire analisi quantitative assolute a livello di organelli, fornendo una comprensione più completa dei processi subcellulari.

Con questa tecnologia, gli scienziati possono ora studiare la distribuzione e la dinamica delle molecole all'interno delle cellule e ottenere informazioni sui processi cellulari a un livello di dettaglio precedentemente irraggiungibile. Questa svolta ha il potenziale per rivoluzionare la nostra comprensione della funzione cellulare e contribuire ai progressi in campi come la medicina, la biochimica e la biologia cellulare.

Nel complesso, lo sviluppo delle nanoSIMS ci ha avvicinato al raggiungimento dell'analisi quantitativa subcellulare attraverso l'imaging della spettrometria di massa. Offre uno strumento promettente per svelare le complessità dei processi cellulari e ha il potenziale per favorire progressi significativi in ​​varie discipline scientifiche.

