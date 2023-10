Le foreste subalpine delle Montagne Rocciose settentrionali mostrano resilienza al fuoco

Un recente studio condotto da un ricercatore post-dottorato presso il North Central Climate Adaptation Center (NC CASC) ha rivelato la resilienza delle foreste subalpine nelle Montagne Rocciose settentrionali agli incendi. Lo studio ha analizzato i nuclei di sedimenti lacustri di un lago subalpino nel Montana, fornendo informazioni sul recupero di queste foreste in un periodo di 4,800 anni.

Contrariamente alle aspettative, lo studio ha rilevato che non vi era alcuna chiara differenza nelle risposte degli ecosistemi agli incendi passati in base ai periodi di clima umido o secco. Invece, i ricercatori hanno osservato un elevato grado di variabilità nei registri, che non era stato dimostrato in precedenza.

La ricerca solleva interrogativi sulla futura resilienza di queste foreste di fronte ai cambiamenti climatici. Con temperature sempre più calde e condizioni più secche, le attuali condizioni climatiche stanno andando oltre la gamma di variabilità sperimentata negli ultimi millenni.

Tradizionalmente, gli scienziati si sono affidati alle registrazioni degli anelli degli alberi per comprendere la storia degli incendi nelle foreste. Tuttavia, le foreste subalpine sono soggette a incendi raramente, con intervalli medi che vanno da 100 a oltre 250 anni. Questi incendi spesso provocano la morte della maggior parte degli alberi, insieme alla perdita dei documenti storici conservati al loro interno.

Per superare questa limitazione, i ricercatori si sono rivolti ai nuclei di sedimenti lacustri come archivi naturali. Questi carotaggi forniscono documenti che risalgono a migliaia di anni fa rispetto ai secoli documentati dagli anelli degli alberi. Il sedimento contiene indicatori di ecosistemi passati, come polline e carbone.

Questo studio si basa su ricerche precedenti che hanno creato registrazioni a lungo termine per i laghi subalpini nel Montana e nell’Idaho, rivelando una storia paesaggistica completa degli incendi nella regione. I risultati suggeriscono che l’attuale attività degli incendi rientra ancora nell’intervallo di variabilità sperimentato negli ultimi 2,500 anni.

Sebbene in passato le foreste subalpine delle Montagne Rocciose settentrionali abbiano dimostrato resistenza agli incendi, si prevede che il cambiamento climatico in corso porterà a incendi più diffusi. Questa tendenza è già stata osservata in altre regioni, come le Montagne Rocciose meridionali.

Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere come queste foreste si adatteranno ai futuri regimi di incendio e i potenziali impatti sulle loro dinamiche ecologiche.

Fonte: Università del Colorado a Boulder