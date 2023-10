Gli Emirati Arabi Uniti si godono l’ultima Superluna dell’anno

By

Venerdì il cielo notturno sugli Emirati Arabi Uniti e sul resto del mondo è stato illuminato da una spettacolare superluna. Questa è stata la quarta e ultima superluna dell'anno, rendendolo un evento particolarmente emozionante per gli appassionati osservatori del cielo. I residenti non avevano bisogno di attrezzature speciali per assistere alla magnificenza di questa Luna piena più grande del solito, poiché appariva più grande del 13% e più luminosa del XNUMX% rispetto a una luna piena media.

Il Centro Astronomico Al Thuraya di Dubai ha ospitato un evento in cui gli appassionati hanno potuto riunirsi e apprezzare lo spettacolo celeste. Il Dubai Astronomy Group (DAG) ha fornito telescopi per osservare più da vicino la superluna, oltre a organizzare conferenze e sessioni fotografiche per i partecipanti interessati.

Allora, cos’è esattamente una Superluna? Secondo il DAG, si verifica quando la Luna piena raggiunge il punto più vicino alla Terra nella sua orbita ellittica, nota come perigeo. Questa vicinanza conferisce alla Luna una dimensione apparente insolitamente maggiore se vista dalla Terra.

È interessante notare che questa particolare Superluna viene anche chiamata Luna del Raccolto. Il momento in cui si verifica coincide con l'inizio della stagione autunnale. Prima della diffusa disponibilità di elettricità, gli agricoltori facevano affidamento sulla luce della Luna per aiutarli a raccogliere i raccolti di notte. La luminosità della Luna del Raccolto era particolarmente significativa durante l’autunno, quando i raccolti erano al massimo.

Il fenomeno della superluna porta meraviglia e gioia agli osservatori del cielo di tutto il mondo. Che si tratti di osservare con un telescopio o semplicemente di meravigliarsi della bellezza naturale della Luna, la superluna serve a ricordare le meraviglie dell'universo che ci circonda.

