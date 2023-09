Splendida foto del faro Moonrise Over Hook selezionato per il concorso di astrofotografia

By

La straordinaria immagine del fotografo Tom O'Hanlon di una luna rosso sangue che sorge sopra il faro di Hook è stata selezionata per il concorso Fotografo astronomico dell'anno del Royal Museums Greenwich. O'Hanlon, che vive a Offaly, in Irlanda, ha catturato questa foto mozzafiato da una distanza di 5.3 chilometri al Dunmore East Golf Club.

Giunto alla sua quindicesima edizione, il concorso ha ricevuto migliaia di iscrizioni da 15 paesi in tutto il mondo. L'immagine di O'Hanlon, intitolata “Moonrise Over Hook Head”, è attualmente esposta al National Maritime Museum di Londra come parte di una mostra che presenta altre immagini eccezionali selezionate.

Oltre ad essere esposta nella mostra, la foto di O'Hanlon è anche presente nel libro ufficiale del concorso, pubblicato da Collins in associazione con Royal Museums Greenwich. Il libro è acquistabile esclusivamente presso il Museo e online.

Esprimendo la sua gioia per essere stato selezionato, O'Hanlon ha dichiarato: “È un onore incredibile essere riconosciuto tra alcuni dei migliori astrofotografi del mondo. Questa immagine ha richiesto un'attenta pianificazione e sono grato di essere riuscito a catturarla esattamente come l'avevo immaginata. Non vedo l’ora di partecipare al lancio ufficiale della mostra a Londra”.

L'immagine mostra la straordinaria bellezza del sorgere della luna sul faro di Hook, immerso in una tonalità rosso intenso. La riuscita esecuzione di questa fotografia da parte di O'Hanlon evidenzia la sua abilità e dedizione all'arte dell'astrofotografia.

Fonte:

– Nuovo standard Ross

– Fotografo astronomico dell'anno del Royal Museums Greenwich

– Museo Marittimo Nazionale, Londra