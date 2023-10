La bellezza dello spazio profondo: catturare la nebulosa dell'anima

Il telescopio spaziale Hubble ci ha fornito ancora una volta un'immagine straordinaria che rivela l'affascinante bellezza dello spazio profondo. In quest'ultima fotografia, siamo trattati con i colori vibranti di una nebulosa che ricorda le foglie autunnali. La regione messa a fuoco è conosciuta come Westerhout 5 o Nebulosa dell’Anima, situata a una sbalorditiva distanza di 7,000 anni luce.

Le nebulose a emissione, come Westerhout 5, sono rinomate per i loro colori affascinanti e le forme intricate. Queste meraviglie visive sono il risultato del gas ionizzato prodotto dall’intensa radiazione emessa da stelle calde e luminose. Quando queste stelle massicce nascono e rilasciano potenti esplosioni di radiazioni e venti stellari, simultaneamente spazzano via il materiale vicino, impedendo la formazione di nuove stelle nelle immediate vicinanze. Questo processo crea sacche vuote all’interno della nebulosa, spingendo contemporaneamente il gas rimanente più vicino, formando regioni più dense dove possono prendere forma nuove stelle.

Una caratteristica sorprendente di questa immagine è la presenza di una caratteristica affascinante chiamata globulo gassoso evaporante (frEGG) fluttuante. Trovato nella parte in alto al centro sinistra della fotografia, questa regione scura e allungata a forma di girino è resistente alle radiazioni ionizzanti che colpiscono il gas circostante. All’interno di questa densa sacca di gas, nuove stelle potrebbero eventualmente formarsi man mano che la densità aumenta e la temperatura aumenta, fornendo un ambiente ideale per lo sviluppo di una protostella.

Il telescopio spaziale Hubble, frutto della collaborazione tra NASA ed ESA, fornisce costantemente immagini straordinarie che non solo ci stupiscono con la loro bellezza, ma contribuiscono anche alla nostra comprensione della vastità e della complessità dell'universo.

Fonte:

– Telescopio spaziale Hubble della NASA/ESA