Uno sguardo al buio: la ShadowCam della NASA rivela un cratere nascosto sulla Luna

La NASA ha prodotto un'immagine straordinaria di un cratere a lungo nascosto sulla Luna utilizzando una combinazione di fotografie di due diverse fotocamere. Il cratere, noto come Cratere Shackleton, si trova nel polo sud lunare, dove solo le creste e i picchi più alti ricevono la luce solare a causa dell'inclinazione della Luna. Questa regione, avvolta per lo più nell’oscurità, presenta opportunità per “trappole fredde” in cui l’acqua o il ghiaccio potrebbero potenzialmente esistere nascosti al sole.

Il cratere Shackleton è un regno enigmatico che gli scienziati sono ansiosi di esplorare ulteriormente, poiché sembra essere un luogo ideale per la presenza di acqua sotto forma di ghiaccio. La parte centrale del cratere presenta temperature estremamente basse, che non superano i -173 °C (o -280 °F). Se fosse presente il vapore acqueo derivante dalla collisione di un’antica cometa, sarebbe probabilmente congelato, potenzialmente nascosto sotto la superficie.

Per indagare sulla possibilità della presenza di ghiaccio d’acqua sulla Luna, gli astronomi cinesi pianificano di schierare una mini sonda volante per perforare il cratere Shackleton nel 2026. Nel frattempo, la NASA sta utilizzando un dispositivo specializzato, noto come ShadowCam, per scrutare nell’oscurità perpetua.

ShadowCam, lanciata su un satellite lunare coreano nell'agosto 2022, è oltre 200 volte più sensibile alla luce nelle regioni in ombra rispetto ad altre fotocamere lunari. Cattura immagini della superficie lunare oscura sfruttando la “luce della terra”, che è la luce solare riflessa dal nostro pianeta, che illumina la Luna. Inoltre, utilizza i riflessi della luce solare provenienti dalle montagne e dalle creste della Luna.

Tuttavia, ShadowCam deve affrontare delle sfide quando si acquisiscono aree luminose a causa della saturazione eccessiva. Per superare questo problema, il team di ShadowCam ha ideato una soluzione creando un mosaico di immagini. Sostituendo le regioni sovraesposte con fotografie di altre fotocamere lunari in orbita, emerge una mappa visiva completa del terreno e delle caratteristiche geologiche sia delle parti più luminose che di quelle più scure della Luna.

Questa rivelazione mozzafiato segna un passo significativo verso la comprensione dei misteri custoditi negli oscuri recessi della Luna. Con ciascuna fotocamera ottimizzata per condizioni di illuminazione specifiche, le immagini combinate creano una visione senza precedenti della topografia e delle caratteristiche lunari. La ShadowCam della NASA continua la sua missione per scoprire i segreti che giacciono nascosti nelle profondità del nostro vicino satellite.

Definizioni:

1. Cratere Shackleton: un cratere situato nel polo sud lunare, soggetto a regioni in ombra e potenziale habitat di ghiaccio d'acqua.

2. ShadowCam: una fotocamera specializzata lanciata dalla NASA per catturare immagini di aree scure della Luna utilizzando i riflessi della luce terrestre e della luce solare.

