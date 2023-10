La sonda spaziale Juno rivela immagini straordinarie delle lune di Giove

La navicella spaziale Juno della NASA ha catturato immagini mozzafiato della luna di Giove, Io, mostrando la sua attività vulcanica. Io, il corpo celeste più vulcanico del sistema solare, è noto per le sue continue esplosioni ed è la luna più interna di Giove. Giunone, che studia Giove e le sue lune da oltre sette anni, ha recentemente completato la sua 55a orbita, durante la quale ha ottenuto immagini ravvicinate di Io.

Le immagini di Giunone raffigurano la superficie vulcanica butterata di Io, con 15 fotogrammi che mostrano diverse regioni della luna. Catturate da Jason Perry dell'Università dell'Arizona, queste immagini rivelano anche pennacchi vulcanici vicino alla parte inferiore dei fotogrammi. La navicella spaziale si è avvicinata fino a 7,260 miglia alla superficie di Io, offrendo agli scienziati uno sguardo dettagliato sulle intriganti caratteristiche geologiche della luna.

L'attività vulcanica di Io deriva dal riscaldamento delle maree causato dal costante allungamento della Luna dovuto alla potente attrazione gravitazionale di Giove. Gli scienziati stimano che più di 150 vulcani su Io siano attivamente in eruzione in un dato momento. I dati raccolti da Giunone contribuiranno alla comprensione dei processi vulcanici di Io e aiuteranno nella pianificazione delle future missioni per esplorare le lune del sistema solare esterno.

Inizialmente progettata per 32 orbite, le straordinarie prestazioni di Juno hanno portato a un'estensione della missione fino al 2025. Queste operazioni estese consentono a Juno di continuare la sua esplorazione delle lune di Giove, fornendo preziose informazioni sulla composizione e l'attività di questi mondi lontani. Le immagini ottenute da Juno costituiranno una risorsa preziosa per le prossime missioni come Europa Clipper della NASA, il cui lancio è previsto nel prossimo futuro, e Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) dell'Agenzia spaziale europea, programmato per esplorare Europa, Ganimede e Callisto in l'inizio degli anni '2030.

Fonte:

– NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

– NASA/JPL-CalTech/SwRI/MSSS/Jason Perry