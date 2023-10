La straordinaria immagine catturata dal satellite DSCOVR della NASA mostra un'eclissi solare anulare da un milione di miglia di distanza

By

L'imager EPIC (Earth Polychromatic Imaging Camera) della NASA, a bordo del satellite DSCOVR (Deep Space Climate Observatory), ha catturato un'immagine straordinaria di un'eclissi solare anulare da un milione di miglia di distanza. L'immagine mostra un'area oscurata sopra gli Stati Uniti, causata dall'ombra della Luna mentre passava tra la Terra e il sole.

DSCOVR, gestito congiuntamente da NASA, NOAA e US Air Force, è stato lanciato da SpaceX nel 2015. La sua missione principale è monitorare i venti solari per le previsioni meteorologiche spaziali, ma cattura anche immagini della Terra. Il satellite si trova nel punto Lagrange 1, un'area gravitazionalmente stabile a circa un milione di miglia dalla Terra.

Un’eclissi solare anulare si verifica quando la Terra, la Luna e il Sole si allineano in modo da creare un’ombra lunare e un “anello di fuoco”. A differenza di un'eclissi solare totale in cui la Luna blocca completamente il sole, durante un'eclissi solare anulare, la Luna copre solo parzialmente il disco solare, creando un anello luminoso attorno ad esso. Questo fenomeno è comunemente descritto come “l’anello di fuoco”.

Il picco dell’eclissi solare anulare era visibile solo lungo una stretta fascia che si estendeva attraverso nove stati degli Stati Uniti, dall’Oregon al Texas. Anche parti dell’America centrale e meridionale hanno potuto assistere all’evento. La visione dell'eclissi in sicurezza richiedeva l'uso di occhiali o visori speciali.

L'immagine catturata dall'imager EPIC offre una prospettiva unica e mozzafiato dell'eclissi solare anulare, mostrando l'incredibile bellezza e le meraviglie celesti del nostro universo.

