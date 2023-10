Comprensione degli adattamenti genetici degli anemoni di mare per sopravvivere nelle prese d'aria idrotermali delle profondità marine

By

Le sorgenti idrotermali delle profondità marine sono uno degli ambienti più estremi e inospitali della Terra. Eppure, molti organismi affascinanti e unici si sono adattati per prosperare in queste condizioni difficili. Un recente studio pubblicato su Science Advances ha fatto luce sugli adattamenti genetici di una particolare specie di anemone di mare, Alvinactis idsseensis sp. nov., che gli permette di sopravvivere vicino a sorgenti idrotermali di acque profonde.

Precedenti ricerche hanno dimostrato che vivere vicino alle sorgenti idrotermali richiede adattamenti alla pressione estrema, all’oscurità, alle alte temperature e alle emissioni chimiche tossiche. I ricercatori miravano ad acquisire una comprensione più profonda di questi adattamenti studiando i geni delle creature marine che popolano questo ambiente.

Concentrandosi su A. idssseensis, una specie dominante di anemone di mare trovata vicino alle sorgenti idrotermali, i ricercatori hanno condotto un'analisi genomica della creatura. Una scoperta degna di nota è stata che l'anemone possedeva 13 geni di transizione della permeabilità mitocondriale (MTP). Questi geni sono coinvolti nella disintossicazione dai metalli pesanti e aiutano gli organismi a metabolizzare tali tossine.

Per studiare il ruolo protettivo di questi geni, i ricercatori ne hanno introdotti due in campioni di lievito e li hanno esposti ad alti livelli di manganese. L'esperimento ha rivelato che i geni effettivamente fornivano protezione contro l'avvelenamento da metalli, evidenziandone l'importanza nella sopravvivenza degli anemoni di mare negli ambienti idrotermali.

Questi risultati contribuiscono alla nostra comprensione degli affascinanti adattamenti esibiti dagli organismi in habitat estremi. Studiando i geni degli anemoni di mare, i ricercatori possono scoprire preziose informazioni sui meccanismi che consentono alla vita di persistere nelle profondità marine. Questa conoscenza potrebbe avere implicazioni più ampie per comprendere i limiti della vita sul nostro pianeta e potenzialmente scoprire nuove strategie per affrontare le sfide ambientali.

FAQ

D: Cos'è uno sfiato idrotermale?

R: Una bocca idrotermale è una fessura nel fondale marino che rilascia fluidi caldi e ricchi di minerali nell'acqua circostante a causa dell'attività vulcanica.

D: Come sopravvivono gli organismi vicino alle sorgenti idrotermali?

R: Gli organismi che popolano le sorgenti idrotermali hanno sviluppato vari adattamenti per resistere alle condizioni estreme, inclusi enzimi specializzati per metabolizzare le tossine, proteine ​​resistenti al calore e meccanismi fisiologici unici.

D: Perché studiare gli anemoni di mare?

R: Gli anemoni di mare sono soggetti interessanti per la ricerca in quanto rappresentano un gruppo unico di organismi che si sono adattati con successo a diversi ambienti, comprese le sorgenti idrotermali. Studiando i loro geni, gli scienziati possono ottenere informazioni sulla base genetica di questi adattamenti.