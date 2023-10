Nuove conoscenze sulla propagazione delle onde di actina: svelare il meccanismo dietro il movimento cellulare

By

I filamenti di actina svolgono un ruolo cruciale nel citoscheletro delle cellule eucariotiche, influenzando la forma, la polarità e il movimento delle cellule. Ricerche recenti hanno scoperto informazioni affascinanti sul fenomeno delle “onde di actina” – dinamiche ondulatorie dei filamenti di actina che si propagano all’interno delle cellule – facendo luce sull’architettura sottostante e sul meccanismo dietro il movimento cellulare.

In precedenza, era noto che le onde di actina si verificano in vari tipi di cellule e sono coinvolte in processi quali migrazione cellulare, adesione, citocinesi e neurogenesi. Tuttavia, l’esatto meccanismo attraverso il quale queste onde si propagano è rimasto sconosciuto.

Un team di ricercatori guidato da Günther Gerisch e Marion Jasnin presso l’Istituto Max Planck di biochimica di Martinsried, in Germania, ha utilizzato tecniche di imaging avanzate per studiare la propagazione delle onde di actina nelle cellule di Dictyostelium. Attraverso la tomografia crioelettronica in situ e la preparazione del campione con fascio ionico criofocalizzato, il team ha ottenuto la visualizzazione 3D ad alta risoluzione delle proteine ​​di actina nel loro ambiente cellulare nativo.

I loro risultati hanno rivelato che le onde di actina si propagano attraverso un meccanismo che coinvolge la polimerizzazione dell'actina stimolata da proteine ​​chiamate complesso Arp2/3. Questa polimerizzazione porta alla ramificazione di nuovi filamenti da quelli esistenti. È importante sottolineare che i ricercatori hanno osservato che la nucleazione dei filamenti, piuttosto che l’allungamento, sembra essere il meccanismo principale che guida la propagazione delle onde.

Inoltre, studiando l'organizzazione dei rami di actina e la loro relazione con la membrana cellulare attaccata al substrato su cui si propagano le onde, il team ha scoperto che il complesso Arp2/3 favorisce la nucleazione dei filamenti verso la membrana. I filamenti madri crescono in gran parte paralleli alla membrana, mentre i filamenti figli sono rivolti verso la membrana.

Queste osservazioni hanno portato alla proposta di un nuovo meccanismo per la progressione delle onde. La polimerizzazione dell'actina è stimolata a livello della membrana da fattori come VASP, che collabora con il complesso Arp2/3 per produrre i filamenti da cui avviene la ramificazione. Man mano che l'onda si propaga, si formano nuove generazioni di filamenti e di strutture a tenda, che contribuiscono alla progressione ordinata della rete di actina.

Questi risultati forniscono preziose informazioni sull’intricato processo di propagazione delle onde di actina e contribuiscono alla nostra comprensione del movimento cellulare. Ulteriori ricerche in questo campo potrebbero sbloccare nuove possibilità per interventi terapeutici mirati ai processi cellulari che dipendono dalla dinamica dell’actina.

Domande frequenti (FAQ)

Cosa sono le onde di actina?

Le onde di actina si riferiscono alla dinamica ondulatoria dei filamenti di actina all'interno delle cellule eucariotiche. Queste onde svolgono un ruolo cruciale nella regolazione della forma, della polarità e del movimento delle cellule.

In quali processi sono coinvolte le onde di actina?

È stato scoperto che le onde di actina sono coinvolte in vari processi cellulari, tra cui la migrazione cellulare, l'adesione, la citocinesi e la neurogenesi.

Qual è il meccanismo dietro la propagazione delle onde di actina?

Ricerche recenti suggeriscono che le onde di actina si propagano attraverso un meccanismo che coinvolge la polimerizzazione dell'actina stimolata da proteine ​​come il complesso Arp2/3. Nuovi filamenti si diramano da quelli già esistenti, contribuendo alla propagazione ondulatoria.

Come è stata studiata l'architettura delle onde di actina?

I ricercatori hanno utilizzato tecniche di imaging avanzate, tra cui la tomografia crioelettronica in situ e la preparazione del campione con fascio ionico criofocalizzato, per visualizzare le proteine ​​di actina nel loro ambiente cellulare nativo. Ciò ha consentito una comprensione dettagliata dell'organizzazione e della disposizione dei filamenti di actina durante la propagazione delle onde.