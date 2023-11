Un nuovo studio identifica le strategie per una comunicazione efficace nei team virtuali globali

By

In un recente studio pubblicato sull’International Journal of Cross Cultural Management, gli scienziati hanno evidenziato diverse strategie che possono migliorare la comunicazione e la condivisione delle conoscenze nei team virtuali globali (GVT). La ricerca si è concentrata sulle sfide affrontate da manager e dipendenti provenienti da contesti culturali, linguistici e geografici diversi quando partecipano a riunioni elettroniche.

I GVT sono diventati sempre più popolari, soprattutto con l’aumento delle opportunità di lavoro a distanza stimolate dalla pandemia di COVID-19. Ciò ha portato gli scienziati a esplorare come questi team diversificati possano scambiare efficacemente informazioni e approfondimenti oltre i confini culturali. Il dottor Zakaria, autore principale dello studio dell'Università di Sharjah, sottolinea la necessità che gli individui adattino il proprio comportamento a seconda dello specifico contesto di comunicazione.

Lo studio evidenzia la pratica del cambio di codice culturale come un fattore significativo per un’efficace performance interculturale. Adattando i comportamenti linguistici e culturali per conformarsi a norme diverse, i membri del team possono colmare le lacune culturali e migliorare la comprensione. I ricercatori identificano tre motivazioni specifiche che spingono gli individui a modificare i propri comportamenti comunicativi: franchezza nel discorso, apertura durante la condivisione della conoscenza e obiettivi orientati al compito.

È stato riscontrato che l’apertura e la cordialità tra i membri del team contribuiscono in modo significativo alla creazione di fiducia nei GVT. I ricercatori raccomandano che i team si impegnino nella condivisione delle conoscenze con l’obiettivo di creare un elevato livello di affidabilità tra i colleghi. Inoltre, lo studio identifica l’importanza di riconoscere le differenze tra culture comunicative ad alto e basso contesto. Le culture ad alto contesto enfatizzano il contesto sottostante e il tono dei messaggi, mentre le culture a basso contesto danno priorità alla comunicazione esplicita e diretta.

I risultati di questo studio hanno implicazioni pratiche per le organizzazioni multinazionali, i membri dei team virtuali globali e i formatori interculturali. I ricercatori suggeriscono che si possono sviluppare programmi di formazione per istruire gli individui sul concetto di cambio di codice culturale e fornire loro le competenze necessarie per esibirsi efficacemente in contesti interculturali. Questa conoscenza può migliorare le strategie di comunicazione e avere un impatto positivo sulle prestazioni del team nei team virtuali globali.

Nel complesso, lo studio fornisce preziose informazioni sulle sfide e sulle strategie per una comunicazione efficace nelle GVT. Poiché il lavoro a distanza continua a guadagnare importanza, comprendere e affrontare le barriere comunicative interculturali sarà essenziale per le organizzazioni per favorire la collaborazione e il successo nei team virtuali globali.

FAQ

Cosa sono i team virtuali globali (GVT)?

I team virtuali globali (GVT) sono team di individui che lavorano in remoto in diversi paesi, fusi orari e background culturali utilizzando piattaforme virtuali come principale mezzo di comunicazione e collaborazione.

Cos’è il cambio di codice culturale?

Il code-switching culturale si riferisce alla pratica di adattare i comportamenti linguistici e culturali per conformarsi a diverse norme culturali e stili di comunicazione. Implica la modifica dei propri modelli di comunicazione per colmare le lacune culturali e migliorare la comprensione nelle interazioni interculturali.

Perché è importante una comunicazione efficace nelle GVT?

Una comunicazione efficace è vitale nei GVT per garantire la comprensione, la collaborazione e la condivisione delle conoscenze tra i membri del team provenienti da contesti culturali diversi. Aiuta a superare le barriere linguistiche, promuove la creazione di fiducia e consente lo scambio di approfondimenti e informazioni preziose.

In che modo le organizzazioni possono facilitare una comunicazione efficace nelle GVT?

Le organizzazioni possono facilitare una comunicazione efficace nelle GVT promuovendo l'apertura, la fiducia e la sensibilità culturale tra i membri del team. Fornire programmi di formazione sulla comunicazione interculturale e sul cambio di codice culturale può anche essere utile per potenziare le strategie di comunicazione e migliorare le prestazioni del team.