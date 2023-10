Fare luce sulla materia oscura: le pulsar possono rivelare assioni sfuggenti?

La materia oscura, la misteriosa sostanza invisibile che costituisce una parte significativa del nostro universo, è da tempo sfuggita al rilevamento da parte degli scienziati. In effetti, si stima che uno sconcertante 85% della materia nell’universo sia composta da materia oscura. Sebbene la sua esistenza sia nota attraverso i suoi effetti gravitazionali su altri oggetti astronomici, gli scienziati desiderano ancora prove più dirette della presenza della materia oscura e una migliore comprensione della sua vera natura.

Una cosa è chiara: la materia oscura non può essere composta dallo stesso tipo di materia che conosciamo. Se così fosse, la materia oscura mostrerebbe un comportamento simile alla materia ordinaria, formando stelle ed emettendo luce. Deve esserci qualcosa di diverso nella materia oscura, qualcosa che interagisce debolmente con le particelle conosciute e rimane sfuggente.

Un potenziale candidato per la materia oscura è l’ipotetica particella nota come assione. Introdotti originariamente negli anni '1970 per spiegare una discrepanza nella separazione delle cariche positive e negative all'interno di un neutrone, si teorizza che gli assioni interagiscano molto debolmente con la materia ordinaria. Questa interazione, o la sua mancanza, potrebbe spiegare perché gli assioni non sono mai stati rilevati.

Ricerche recenti suggeriscono che le pulsar, stelle di neutroni in rapida rotazione, potrebbero contenere la chiave per rilevare gli assioni e quindi la materia oscura. Le pulsar, note per l'emissione di fasci luminosi di onde radio, possiedono campi elettromagnetici estremamente forti. Se gli assioni esistessero, potrebbero essere prodotti in serie in presenza di questi campi e successivamente convertiti in luce rilevabile.

Per testare questa ipotesi, un team di fisici e astronomi ha costruito un quadro teorico ed eseguito simulazioni al computer. Queste simulazioni hanno modellato la produzione di assioni attorno alle pulsar e la loro successiva conversione in radiazione radio a bassa energia. Confrontando queste simulazioni con le osservazioni delle pulsar vicine, i ricercatori speravano di identificare eventuali segnali radio aggiuntivi che potessero essere attribuiti agli assioni.

Anche se i risultati di questo test iniziale devono ancora essere pubblicati, questa ricerca rappresenta un entusiasmante passo avanti nella ricerca per comprendere la materia oscura. Sfruttando la potenza delle pulsar e dei loro forti campi elettromagnetici, gli scienziati potrebbero finalmente far luce sulla natura sfuggente della materia oscura e potenzialmente scoprire l’esistenza degli assioni.

