Uno studio suggerisce un'origine comune per le grandi strutture di tumuli sull'oggetto Arrokoth della cintura di Kuiper

Un recente studio condotto dallo scienziato planetario del Southwest Research Institute (SwRI), Dr. Alan Stern, propone che le grandi formazioni di tumuli sul lobo più grande dell’oggetto incontaminato Arrokoth della Cintura di Kuiper probabilmente hanno un’origine comune. Questi tumuli, lunghi circa 5 chilometri, sono stati identificati durante il sorvolo di Arrokoth della sonda spaziale New Horizons della NASA nel 2019. I risultati dello studio, presentati da Stern al 55° incontro annuale della Divisione per le scienze planetarie (DPS) dell'American Astronomical Society, potrebbero contribuire alla scoperta di Arrokoth. sviluppo di modelli che spiegano la formazione dei planetesimi.

I tumuli osservati sul lobo più grande di Arrokoth, chiamato Wenu, condividono somiglianze in forma, dimensione, colore e riflettività. Tre tumuli aggiuntivi sono stati provvisoriamente identificati anche sul lobo più piccolo dell'oggetto, Weeyo. La conservazione della forma di Arrokoth offre spunti unici sull'assemblaggio dell'oggetto, che sembra consistere di piccole sottounità simili a lamponi.

La ricerca supporta il modello di instabilità dello streaming della formazione planetesimale, suggerendo che velocità di collisione fino a poche miglia all’ora hanno permesso a questi oggetti di accumularsi delicatamente e costruire Arrokoth in un’area specifica della nebulosa solare sottoposta al collasso gravitazionale.

Lo studio pone anche domande sulla dimensione preferita dei mattoni che formano i planetesimi come Arrokoth. Se i tumuli sono rappresentativi di questi elementi costitutivi, come suggerito, i modelli di formazione planetesimale dovranno tener conto delle loro dimensioni. Ulteriori esplorazioni di altri planetesimi incontaminati durante le prossime missioni, come la missione Lucy della NASA sugli asteroidi troiani di Giove e l’intercettore cometa dell’ESA, potrebbero contribuire a una migliore comprensione dei processi di accrescimento nell’antico sistema solare.

In conclusione, la scoperta di queste strutture a tumulo su Arrokoth fornisce preziose informazioni sulla formazione dei planetesimi. L’identificazione di formazioni simili su altri planetesimi osservati migliorerà la nostra comprensione dei meccanismi coinvolti nella loro formazione.

Fonte: Southwest Research Institute (SwRI)

Citazione: SA Stern et al, The Properties and Origin of Kuiper Belt Object Arrokoth's Large Mounds, The Planetary Science Journal (2023)