I giganti gassosi potrebbero essere più comuni di quanto si pensasse in precedenza, suggerisce uno studio

Astronomi e astrofisici di diverse istituzioni hanno condotto uno studio che suggerisce che i giganti gassosi potrebbero essere più comuni di quanto si pensasse in alcune parti della galassia. Il team ha analizzato la massa e il movimento di 30 stelle del Beta Pictoris Moving Group e ha trovato prove della presenza di potenziali giganti gassosi in 20 dei sistemi stellari studiati.

Precedenti ricerche avevano indicato che i giganti gassosi, simili a Giove, dovrebbero formarsi facilmente attorno a stelle con proprietà simili al Sole. Tuttavia, trovare questi giganti gassosi si è rivelato impegnativo. Questo studio ha adottato un nuovo approccio, utilizzando un nuovo tipo di imaging ad alto contrasto per concentrarsi su un piccolo gruppo di stelle noto come Beta Pictoris Moving Group.

Il gruppo di ricerca ha scelto appositamente questo gruppo per le sue piccole dimensioni, la quantità di spazio tra le stelle e la loro età relativamente giovane. Hanno ipotizzato che i giganti gassosi potrebbero avere maggiori probabilità di svilupparsi in tali ambienti. I risultati del team suggeriscono che i giganti gassosi orbitano lontano dalla loro stella nei sistemi stellari studiati.

Sono necessarie ulteriori ricerche per confermare questi risultati. Lo studio suggerisce anche che i giganti gassosi potrebbero avere maggiori probabilità di formarsi in gruppi di stelle piccoli e poco popolosi che non sono stati studiati approfonditamente in passato. Ciò indica che nella galassia potrebbe esserci un numero di giganti gassosi maggiore di quanto si credesse in precedenza.

