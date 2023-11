Scoprire le antiche origini dello sviluppo del cervello

By

Una nuova ricerca condotta dal Layden Lab della Lehigh University ha fatto luce sulla straordinaria connessione tra i meccanismi genetici responsabili della neurogenesi nel cervello e le reti neurali primitive delle creature antiche. Lo studio suggerisce che la natura ripropone progetti di organismi più semplici che precedono gli esseri umani e altri animali sulla linea temporale evolutiva per costruire i nostri intricati cervelli.

I ricercatori hanno concentrato la loro indagine sulla Nematostella vectensis, comunemente nota come anemone di mare stellina. Questi anemoni di mare appartengono agli cnidari, che sono il taxon gemello dei bilateri (compresi gli umani). I risultati, recentemente pubblicati su Scientific Reports, mettono in discussione la convinzione che i programmi genetici cruciali per lo sviluppo del cervello siano emersi appositamente per questo scopo.

Studiando gli anemoni di mare, il Layden Lab mirava a determinare se i modelli genetici coinvolti nello sviluppo del cervello fossero presenti anche durante lo sviluppo delle reti neurali più semplici degli anemoni, che non possiedono cervello. Se presente, questa scoperta suggerirebbe che funzioni nuove e distinte non debbano evolversi per modellare il cervello, minando la teoria dell’omologia (tutti i cervelli discendono da un antenato comune).

Per indagare su questo, i ricercatori hanno manipolato l'espressione genetica negli embrioni di Nematostella e hanno osservato i cambiamenti nello sviluppo neuronale. Hanno scoperto che il programma genetico responsabile della modellazione del cervello lungo l’asse antero-posteriore ha avuto un ruolo anche nella modellazione della rete neurale degli anemoni di mare. Inoltre, si è scoperto che i geni coinvolti nella regionalizzazione, che assegna le cellule a diverse regioni del sistema nervoso, hanno una funzione simile in altri tipi di cellule. Ciò indica che i loro ruoli non si limitano alla modellazione del cervello.

Questi risultati conferiscono credibilità all’ipotesi che la struttura del sistema nervoso centrale si sia evoluta attraverso la cooptazione di programmi di regionalizzazione ad ampio raggio che erano già presenti in una specie ancestrale. In altre parole, questi antichi programmi furono riproposti e possono ancora essere osservati in molte specie oggi.

La ricerca condotta dal Layden Lab mostra come lo studio degli organismi più semplici fornisca preziose informazioni sulla nostra biologia. Comprendere i meccanismi alla base dello sviluppo neurale e della rigenerazione negli anemoni di mare potrebbe aprire la strada a potenziali applicazioni nelle terapie rigenerative per gli esseri umani.

Anche se la complessità del sistema nervoso umano supera di gran lunga quella degli anemoni di mare, il progetto fondamentale rimane notevolmente simile. Indagare su come queste creature costruiscono i loro sistemi neurali ci permette di cogliere gli elementi fondamentali e tracciare il nostro viaggio neurologico da origini più semplici. Svelando le antiche origini dello sviluppo del cervello, otteniamo una comprensione più profonda di come la natura ha modellato le nostre intricate menti.

Domande frequenti (FAQ)

Cos'è la neurogenesi?

La neurogenesi si riferisce al processo di generazione di nuovi neuroni (cellule nervose) nel cervello. Svolge un ruolo cruciale nello sviluppo del cervello, nell’apprendimento, nella memoria e nella riparazione dei tessuti.

Cosa sono gli cnidari?

Gli Cnidari sono un gruppo di animali che comprende anemoni di mare, meduse, coralli e idroidi. Sono caratterizzati dalle loro cellule urticanti chiamate cnidociti.

Cos'è una rete neurale?

Una rete neurale, nota anche come rete nervosa, è una semplice rete di neuroni priva di un cervello centralizzato o di un’organizzazione complessa. Si trova negli organismi primitivi come gli anemoni di mare ed è coinvolto nelle funzioni sensoriali e motorie di base.

Qual è la differenza tra omologia e convergenza?

L'omologia si riferisce a caratteristiche o tratti condivisi da specie diverse a causa di un'ascendenza comune. La convergenza, invece, descrive l’evoluzione indipendente di tratti simili in specie diverse. Lo studio mirava a determinare se tutti i cervelli sono omologhi o si sono evoluti in modo indipendente (convergenti) riproponendo i geni esistenti.