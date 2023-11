Il potenziale dell'estratto di corteccia di salice come antivirale ad ampio spettro

I virus possono devastare la nostra salute e il nostro benessere, dal comune raffreddore a malattie più gravi come il COVID-19. Pertanto, trovare opzioni antivirali sicure ed efficaci è fondamentale. In un recente studio condotto in Finlandia, gli scienziati hanno scoperto che un estratto derivato dalla corteccia di salice ha promettenti proprietà antivirali ad ampio spettro.

La corteccia di salice, utilizzata per scopi medicinali da secoli, incluso come precursore della moderna aspirina, ha mostrato una notevole efficacia nell’inibire sia i coronavirus con involucro (compresi quelli che causano raffreddore e COVID-19) sia gli enterovirus senza involucro (che causano infezioni come influenza e meningite). Ciò è particolarmente interessante perché attualmente non esistono farmaci clinicamente approvati che colpiscano direttamente gli enterovirus.

“Abbiamo bisogno di strumenti efficienti e ad ampia azione per combattere il carico virale nella nostra vita quotidiana”, ha affermato il prof. Varpu Marjomäki dell’Università di Jyväskylä, autore senior dello studio. Sebbene le vaccinazioni siano importanti, potrebbero non essere in grado di affrontare efficacemente da sole i nuovi ceppi virali emergenti. Pertanto, trovare trattamenti antivirali alternativi come l’estratto di corteccia di salice potrebbe rappresentare un punto di svolta.

Per estrarre i composti antivirali, gli scienziati hanno raccolto rami di salice coltivati ​​a scopo commerciale, li hanno congelati e macinati, quindi hanno estratto il materiale utilizzando acqua calda. L’estratto risultante è stato poi testato contro vari ceppi di coronavirus ed enterovirus. L'estratto ha dimostrato la capacità di proteggere le cellule dalle infezioni senza danneggiare le cellule stesse.

Ulteriori indagini hanno rivelato che l’estratto sembrava agire sulla superficie del virus, piuttosto che in una fase specifica del suo ciclo di replicazione. Lo studio ha inoltre scoperto che gli effetti antivirali sui virus con involucro e su quelli senza involucro differivano, suggerendo meccanismi d’azione distinti. Tuttavia, i composti bioattivi specifici responsabili dell’effetto antivirale rimangono sconosciuti.

Il potenziale dell’estratto di corteccia di salice come trattamento antivirale ad ampio spettro rappresenta uno sviluppo significativo nel campo della virologia. La ricerca continua si concentrerà sull'identificazione dei composti bioattivi coinvolti, sulla loro struttura chimica e sui loro meccanismi d'azione. Questa conoscenza potrebbe aprire la strada a nuovi trattamenti antivirali rivoluzionari in grado di combattere efficacemente un’ampia gamma di infezioni virali.

FAQ:

D: Quali virus ha inibito l'estratto di corteccia di salice?

R: L’estratto ha inibito sia i coronavirus con involucro che gli enterovirus senza involucro.

D: Esistono attualmente farmaci approvati che colpiscono direttamente gli enterovirus?

R: No, non esistono farmaci clinicamente approvati che colpiscano direttamente gli enterovirus.

D: Come è stato prodotto l'estratto di corteccia di salice?

R: L'estratto è stato ottenuto raccogliendo rami di salice, congelandoli e macinandoli, quindi estraendo il materiale utilizzando acqua calda.

D: Qual è il prossimo passo nella ricerca sull'estratto di corteccia di salice?

R: Ulteriori ricerche si concentreranno sull'identificazione dei composti bioattivi coinvolti, sulla loro struttura chimica e sui loro meccanismi d'azione.

Fonte: Frontiers in Microbiology (Link: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2023.1249794)