Parlare di prodotti: migliorare le conversazioni e costruire relazioni

Iniziare una conversazione con uno sconosciuto può essere un'esperienza intimidatoria. Che si tratti del primo giorno in una nuova scuola o di un nuovo lavoro, le interazioni iniziali spesso sono accompagnate da stress e ansia sociale. Tuttavia, una nuova ricerca dell’Università di Albany e della Duke University suggerisce che discutere dei prodotti esposti può essere uno strumento utile per rompere il ghiaccio e migliorare i risultati della conversazione.

L'autrice principale Hillary JD Wiener, insieme ai coautori James R. Bettman e Mary Frances Luce, ha condotto uno studio intitolato "Conversazioni facilitate dal prodotto: quando iniziare una conversazione menzionando un prodotto porta a risultati di conversazione migliori?" La ricerca, pubblicata sul Journal of Consumer Psychology, esplora come i prodotti mostrati pubblicamente dai consumatori possono influenzare il modo in cui gli altri avviano conversazioni con loro.

I risultati rivelano che le conversazioni avviate menzionando un prodotto sono spesso divertenti e rivelatrici. Facendo semplicemente riferimento a un oggetto posseduto dallo sconosciuto, gli individui possono creare un ponte conversazionale che porta a discussioni più profonde e soddisfacenti su esperienze, interessi o altri argomenti.

I ricercatori hanno condotto tre studi per esaminare gli effetti dell’avvio di una conversazione attraverso le menzioni dei prodotti. Hanno scoperto che le conversazioni hanno più successo se avviate menzionando un prodotto. Inoltre, hanno esplorato le caratteristiche degli elementi che vengono menzionati frequentemente e che portano a risultati di conversazione positivi.

Mentre la ricerca precedente si era concentrata sugli aspetti negativi della discussione di prodotti anziché di esperienze, questo studio suggerisce che i prodotti possono fungere da avviatori di conversazione che facilitano connessioni significative. I prodotti possono essere utilizzati come punti di ingresso per discutere di esperienze come viaggi o concerti che altrimenti non sarebbero state affrontate.

Tuttavia, lo studio solleva anche questioni che richiedono ulteriori indagini. Propone di esplorare diversi modi per manipolare gli argomenti di conversazione e di esplorare gli spunti di conversazione oltre gli argomenti legati al tempo. Inoltre, è necessaria la ricerca per comprendere i meccanismi attraverso i quali i prodotti facilitano conversazioni piacevoli.

Lo studio suggerisce inoltre che i prodotti attraenti tendono a ricevere complimenti o menzioni ma non necessariamente portano a conversazioni estese. D’altro canto, i prodotti legati al lusso o a parti intime dell’identità personale, come la religione, sono raramente menzionati a causa di tabù sociali. Inoltre, alcuni intervistati hanno descritto l'utilizzo delle esposizioni dei prodotti per valutare la compatibilità quando si formano nuove amicizie.

La ricerca futura dovrebbe approfondire la frequenza e in quali circostanze si verificano le conversazioni facilitate dal prodotto. È anche importante esplorare la relazione tra le menzioni dei prodotti e le condizioni stigmatizzate, come le disabilità fisiche. Lo studio solleva domande interessanti sul fatto che le persone con condizioni stigmatizzate mostrino prodotti per incoraggiare conversazioni che si allontanino da argomenti scomodi o indesiderabili.

In conclusione, questa ricerca evidenzia il potenziale dell’utilizzo dei prodotti come avviatori di conversazione per migliorare le interazioni sociali e costruire relazioni. Menzionare un prodotto esposto pubblicamente da uno sconosciuto può creare un ponte per conversazioni più profonde e piacevoli. Fornisce un modo semplice ma efficace per abbattere le barriere sociali e combattere le sfide legate all'avvio di conversazioni con persone sconosciute.

FAQ:

D: In che modo la discussione sui prodotti può migliorare le conversazioni?

R: Discutere sui prodotti esposti può servire come spunto di conversazione e facilitare interazioni più divertenti e rivelatrici. Apre le porte a discussioni più approfondite su esperienze, interessi o altri argomenti.

D: Esistono tipi specifici di prodotti che portano a conversazioni migliori?

R: Lo studio suggerisce che gli elementi menzionati frequentemente e che non sono associati ad argomenti delicati come la religione o il lusso possono portare a risultati di conversazione positivi.

D: In che modo i prodotti possono facilitare le conversazioni sulle esperienze?

R: I prodotti possono fungere da cunei di conversazione che consentono alle persone di parlare o conoscere esperienze come viaggi o concerti di cui non avrebbero altrimenti discusso.

D: Le conversazioni agevolate dai prodotti possono aiutare a superare le barriere sociali?

R: Sì, menzionare un prodotto esposto da uno sconosciuto può aiutare ad abbattere le barriere sociali e combattere la “sottosocialità” spesso sperimentata quando si avviano conversazioni con persone sconosciute.

D: La visualizzazione di prodotti con un appeal limitato presenta vantaggi?

R: La visualizzazione di prodotti con un appeal limitato può fungere da meccanismo di screening per la compatibilità nella formazione di nuove amicizie. Aiuta le persone a valutare le reazioni e gli interessi dei potenziali amici.

(Fonte: phys.org)