Il microbioma intestinale è legato alla salute delle ossa e al rischio di osteoporosi, lo dimostra uno studio

Uno studio recente suggerisce che il nostro microbioma intestinale può svolgere un ruolo nella salute delle nostre ossa e aiutare a scongiurare il rischio di osteoporosi e fratture. Lo studio, pubblicato su Frontiers in Endocrinology, esplora il campo dell’“osteomicrobiologia” e il suo potenziale di alterare i microbiomi intestinali per una migliore salute delle ossa.

I ricercatori dell’Hebrew SeniorLife and Hinda e dell’Arthur Marcus Institute for Aging Research negli Stati Uniti hanno condotto uno studio sugli uomini anziani per identificare i fattori modificabili che contribuiscono alla salute dello scheletro. Utilizzando l’imaging ad alta risoluzione del braccio e della gamba, hanno scoperto che alcuni batteri avevano associazioni negative con la salute delle ossa negli anziani.

Uno dei batteri, Akkermansia, è stato collegato all’obesità, mentre il batterio Clostridiales DTU089 è risultato più abbondante negli individui con minore attività fisica e apporto proteico. Studi precedenti hanno stabilito connessioni tra assunzione di proteine, attività fisica e salute dello scheletro.

Lo studio ha identificato modelli che indicano che una maggiore abbondanza di determinati microbiota è associata a misure peggiori della densità ossea e della microarchitettura. I ricercatori propongono ulteriori studi per indagare le relazioni tra specifiche specie batteriche nell’intestino e l’integrità scheletrica. Mirano inoltre a identificare i percorsi funzionali influenzati da questi batteri che potrebbero avere un impatto sulla salute delle ossa.

Sebbene sia prematuro concludere se gli organismi batterici stessi abbiano effetti diretti sulla salute dello scheletro, i risultati suggeriscono che il microbioma intestinale potrebbe essere un bersaglio per influenzare la salute dello scheletro in futuro. Alcuni batteri nell’intestino possono portare a bassi livelli di infiammazione, che possono influire sulla salute delle ossa.

Comprendere la relazione tra microbioma intestinale e salute delle ossa potrebbe contribuire allo sviluppo di interventi per prevenire l’osteoporosi e le fratture. Ulteriori ricerche in questo campo potrebbero fornire informazioni su potenziali approcci terapeutici per migliorare la salute delle ossa basati sulla manipolazione del microbioma intestinale.

