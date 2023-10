Il microbiota materno svolge un ruolo cruciale nello sviluppo fetale, dimostra uno studio

In un recente studio finlandese pubblicato su BMC Biology, i ricercatori hanno scoperto differenze significative nell’attività genetica nell’intestino, nel cervello e nella placenta del feto a seconda del microbiota della madre e dei composti da essa prodotti. Questi risultati forniscono la prova che il microbiota materno è cruciale per lo sviluppo e la salute della sua prole.

Prima di questo studio si sapeva poco sui meccanismi e sulle interazioni tra il microbiota materno e lo sviluppo fetale. Per indagare su questo, i ricercatori hanno confrontato i feti di topi normali con quelli di topi esenti da germi che vivevano in un ambiente sterile. Hanno analizzato l’espressione genetica e le concentrazioni di metaboliti nell’intestino, nel cervello e nella placenta del feto.

I risultati hanno rivelato differenze significative nell’espressione genetica tra i feti di topi madri esenti da germi e quelli normali. Nell’intestino, il sistema immunitario e i geni di interazione ospite-microbo erano meno attivi nei feti di madri prive di germi. Inoltre, sono state osservate differenze nell’espressione dei geni associati allo sviluppo del sistema nervoso e al funzionamento nel cervello, nonché dei geni che regolano la gravidanza nella placenta.

Le differenze nell’espressione genetica erano più pronunciate nei feti maschi, suggerendo che potrebbero essere più sensibili agli effetti del microbiota materno. I ricercatori hanno anche scoperto composti precedentemente sconosciuti nel feto che probabilmente sono microbici e cruciali per lo sviluppo individuale.

Sono in corso ulteriori ricerche per studiare la presenza di metaboliti microbici in altri mammiferi e per comprendere le implicazioni delle carenze nelle interazioni ospite-microbo durante le prime fasi della vita. I risultati di questo studio potrebbero contribuire a una migliore comprensione dell’origine di alcuni disturbi e guidare le future strategie di prevenzione e trattamento.

Fonte:

Aleksi Husso et al, Impatti del microbiota materno e dei metaboliti microbici sull'intestino, sul cervello e sulla placenta del feto, BMC Biology (2023). DOI: 10.1186/s12915-023-01709-9

Università di Helsinki