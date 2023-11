L'influenza del movimento delle placche e dell'innovazione biologica sul panorama dell'ossigeno marino

By

Un recente studio condotto da ricercatori dell’Accademia cinese delle scienze e dell’Università tecnologica di Chengdu fa luce sull’evoluzione dei livelli di ossigeno marino dall’era Fanerozoica, iniziata circa 538 milioni di anni fa. Utilizzando tecniche di apprendimento automatico, il team ha ricostruito una registrazione continua del modello spaziale dei livelli di ossigeno marino, rivelando l’importante ruolo svolto dal movimento delle placche e dalle innovazioni biologiche.

Lo studio, pubblicato su Nature Geoscience, ha trovato una correlazione negativa tra i livelli di ossigeno nell’acqua di mare profonda della piattaforma continentale e il tasso di produzione della crosta oceanica, che funge da indicatore della velocità di movimento delle placche. Nel corso di milioni di anni, l’evoluzione dell’ossigeno ha coinciso con importanti sviluppi biologici, come la colonizzazione delle piante sulla terraferma e la rivoluzione dello zooplancton marino. Inoltre, i cicli dei supercontinenti, inclusa la fusione e la disgregazione di Pangea, hanno influenzato il panorama dell’ossigeno.

Contrariamente alla credenza popolare, il gruppo di ricerca ha scoperto che i livelli di ossigeno atmosferico non sono sempre direttamente correlati ai livelli di ossigeno marino. Prima della proliferazione delle piante, la piattaforma continentale profonda era priva di ossigeno a causa di riducenti come la materia organica disciolta e il ferro ferroso. Tuttavia, quando le piante colonizzarono i continenti, l’ossigeno atmosferico cominciò a raggiungere la piattaforma continentale profonda. Ciò ha prodotto una struttura dell’ossigeno marino “a sandwich”, caratterizzata da uno strato intermedio carente di ossigeno inserito tra la superficie ricca di ossigeno e gli strati profondi.

L’emergere dello zooplancton marino circa 250 milioni di anni fa ha portato a variazioni nei livelli di ossigeno della piattaforma continentale profonda. I loro gusci duri e le palline fecali facilitavano l'affondamento della materia organica particellare dall'oceano superiore alle acque profonde, impoverendo l'ossigeno nel processo. Sebbene l’anossia marina sia stata associata alla moria degli animali marini, lo studio ha rivelato che l’entità dell’anossia non è sempre correlata ad alti tassi di estinzione. Altri fattori, come i cambiamenti del livello del mare e gli sbalzi di temperatura, potrebbero aver contribuito a tassi di estinzione elevati durante determinati intervalli di tempo.

Questa ricerca sottolinea l’intricata interazione tra la tettonica a placche, le innovazioni biologiche e i paesaggi di ossigeno marino nel corso della storia della Terra. Svelando queste connessioni, gli scienziati ottengono preziose informazioni sulle complesse dinamiche che hanno modellato il nostro pianeta nel corso di milioni di anni.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cos'è l'era Fanerozoica?

L'era Fanerozoica è un periodo geologico che va da circa 538 milioni di anni fa ad oggi. È caratterizzato da una proliferazione di forme di vita multicellulari e da significativi cambiamenti geologici.

D: Come hanno fatto i ricercatori a determinare il modello spaziale dei livelli di ossigeno marino?

I ricercatori hanno utilizzato un approccio di apprendimento automatico per ricostruire una registrazione quasi continua dei livelli di ossigeno marino durante l’era Fanerozoica. Ciò ha permesso loro di analizzare la distribuzione spaziale e l’evoluzione dei livelli di ossigeno nel corso di milioni di anni.

D: Perché il movimento delle placche e l’innovazione biologica sono importanti nel modellare i livelli di ossigeno marino?

Il movimento delle placche influenza il tasso di produzione della crosta oceanica, che è legato ai livelli di ossigeno nell’acqua marina profonda della piattaforma continentale. Le innovazioni biologiche, come la colonizzazione delle piante e l’evoluzione dello zooplancton marino, incidono sulla dinamica dell’ossigeno attraverso la loro interazione con l’ambiente.

D: I livelli di ossigeno atmosferico sono sempre correlati ai livelli di ossigeno marino?

No, i livelli di ossigeno atmosferico non sono sempre direttamente correlati ai livelli di ossigeno marino. Lo studio ha rivelato che prima della proliferazione delle piante, l’ossigeno atmosferico non raggiungeva la piattaforma continentale profonda. Tuttavia, dopo che le piante colonizzarono i continenti, l’ossigeno atmosferico cominciò a influenzare i livelli di ossigeno nell’ambiente marino profondo.

D: Quali fattori contribuiscono alle variazioni dei livelli di ossigeno della piattaforma continentale profonda?

Lo studio ha identificato l’emergenza dello zooplancton marino come un fattore significativo nella variazione dei livelli di ossigeno della piattaforma continentale profonda. La presenza dei loro gusci duri e dei pellet fecali facilitava l'affondamento della materia organica, impoverendo l'ossigeno nelle acque profonde. Anche altri fattori, come i cambiamenti del livello del mare e gli sbalzi di temperatura, possono svolgere un ruolo nelle fluttuazioni dell’ossigeno.