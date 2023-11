Un nuovo metodo diagnostico utilizza l’intelligenza artificiale per rilevare rapidamente la resistenza agli antibiotici

I ricercatori dell’Università di Oxford hanno compiuto progressi significativi nello sviluppo di un nuovo e rapido test di sensibilità antimicrobica in grado di rilevare la resistenza agli antibiotici in soli 30 minuti. Lo studio, intitolato “Apprendimento profondo e fenotipizzazione a singola cellula per il rilevamento rapido della sensibilità antimicrobica nell’Escherichia coli”, ha utilizzato tecniche di microscopia a fluorescenza e intelligenza artificiale (AI) per analizzare le immagini delle cellule batteriche e identificare i cambiamenti strutturali che si verificano quando le cellule sono esposte agli antibiotici.

Addestrando modelli di deep learning per identificare questi cambiamenti, i ricercatori hanno raggiunto un tasso di precisione di almeno l’80% su base per cellula attraverso più antibiotici. Questo metodo mostra un potenziale promettente per identificare la resistenza agli antibiotici nei campioni clinici e potrebbe essere utilizzato per determinare l’efficacia di vari antibiotici in futuro.

Lo standard attuale per testare la resistenza agli antibiotici prevede la crescita di colonie batteriche in presenza di antibiotici, il che può richiedere molto tempo e ritardare il trattamento dei pazienti con infezioni potenzialmente letali. La natura rapida del nuovo metodo diagnostico può ridurre significativamente i tempi di trattamento e consentire trattamenti antibiotici mirati, minimizzando gli effetti collaterali e rallentando l’aumento della resistenza antimicrobica.

Il dottor Achillefs Kapanidis, professore di fisica biologica e direttore dell’Oxford Martin Program on Antimicrobial Resistance Testing, ha spiegato: “Il nostro approccio basato sull’intelligenza artificiale rileva in modo affidabile e rapido i cambiamenti strutturali nelle cellule batteriche causati dagli antibiotici. Identificando questi cambiamenti, possiamo determinare se una cellula è resistente o sensibile agli antibiotici”.

I ricercatori intendono sviluppare ulteriormente il loro metodo diagnostico, rendendolo più veloce e scalabile per l’uso clinico. Mirano inoltre ad espandere la sua applicazione a diversi tipi di batteri e antibiotici.

Con quasi 1.3 milioni di decessi nel 2019 attribuiti alla resistenza antimicrobica, questo nuovo metodo diagnostico offre la speranza di migliorare i trattamenti di precisione e preservare l’efficacia degli antibiotici. Rilevando accuratamente e tempestivamente la resistenza agli antibiotici, i medici possono prescrivere regimi terapeutici adeguati, riducendo il rischio di peggioramento delle infezioni e la necessità di ulteriori antibiotici.

FAQ:

D: Cos'è la resistenza antimicrobica (AMR)?

R: La resistenza antimicrobica si riferisce alla capacità dei microrganismi, come batteri, virus e funghi, di resistere agli effetti dei farmaci originariamente efficaci nel trattamento delle infezioni causate da questi organismi.

D: Come funziona il nuovo metodo diagnostico?

R: Il nuovo metodo diagnostico combina la microscopia a fluorescenza e l’intelligenza artificiale per analizzare le immagini delle cellule batteriche e rilevare i cambiamenti strutturali causati dagli antibiotici. Addestrando modelli di deep learning, i ricercatori possono identificare questi cambiamenti e determinare la presenza di resistenza agli antibiotici.

D: Quali sono i vantaggi del nuovo metodo diagnostico?

R: Il nuovo metodo diagnostico è significativamente più veloce degli attuali approcci gold standard e fornisce risultati in soli 30 minuti. Ha anche il potenziale per consentire trattamenti antibiotici mirati, ridurre i tempi di trattamento, minimizzare gli effetti collaterali e rallentare l’aumento della resistenza antimicrobica.