Piccoli difetti lineari possono spostarsi attraverso i materiali più velocemente delle onde sonore

I ricercatori hanno recentemente scoperto che i difetti lineari, noti come dislocazioni, possono propagarsi attraverso i materiali più velocemente della velocità delle onde sonore. Le dislocazioni sono responsabili di fornire ai metalli la loro resistenza e lavorabilità, ma possono anche portare a guasti catastrofici nei materiali. Questa nuova scoperta fornisce informazioni sui danni che le dislocazioni possono causare in varie condizioni estreme, come terremoti o situazioni di stress elevato nei materiali di schermatura degli aerei.

Da quasi 60 anni gli scienziati discutono se le dislocazioni possano viaggiare più velocemente della velocità del suono nei materiali. Studi precedenti avevano concluso che non potevano, ma i modelli computerizzati suggerivano che avrebbero potuto farlo se fossero stati inizialmente accelerati a velocità superiori a quelle del suono. Per misurare la velocità delle dislocazioni, i ricercatori hanno utilizzato la radiografia a raggi X per osservare la propagazione delle dislocazioni nel diamante. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista Science.

È importante capire se le dislocazioni ultraveloci possono rompere la velocità delle barriere del suono nei solidi, poiché mostrano comportamenti diversi e possono causare guasti imprevisti. Senza misurazioni precise, l’entità del danno causato dalle dislocazioni ultraveloci rimane sconosciuta. I ricercatori sperano che questo studio fornisca una migliore comprensione dei guasti catastrofici nei materiali e metta in discussione le ipotesi esistenti.

Per osservare la velocità delle dislocazioni, il gruppo di ricerca ha condotto esperimenti utilizzando cristalli di diamante sintetico presso il laser a elettroni liberi a raggi X SACLA in Giappone. Il diamante è stato scelto come materiale per il suo meccanismo di deformazione più semplice rispetto ai metalli, che rende più semplice l’interpretazione dei risultati dell’imaging a raggi X ultraveloce.

Questa ricerca innovativa fa luce sulle capacità e sui potenziali danni causati dalle dislocazioni nei materiali. Mette in discussione le ipotesi precedenti sui tassi massimi di guasto nei materiali ed evidenzia la necessità di ulteriori esplorazioni in questo campo.

