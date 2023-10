Gli insetti stecco incapaci di volare possono superare gli ostacoli geografici attraverso la dispersione degli uccelli, secondo uno studio

By

Un nuovo studio dell’Università di Kobe suggerisce che gli insetti stecco incapaci di volare sono in grado di superare vasti ostacoli geografici attraverso la dispersione delle loro uova da parte degli uccelli. Mentre precedenti esperimenti di laboratorio avevano accennato a questa possibilità, l’analisi genetica delle popolazioni naturali in Giappone ora supporta questa idea.

Gli insetti stecco incapaci di volare sono distribuiti su ampie distanze e caratteristiche geografiche che normalmente impedirebbero l'espansione degli animali incapaci di volare. È stato ipotizzato che le loro uova possano essere disperse dagli uccelli che si nutrono di femmine gravide (incinte), proprio come molte specie vegetali fanno affidamento sugli uccelli per mangiare i loro semi e disperderli attraverso i loro tratti digestivi.

I ricercatori si sono concentrati sul Ramulus mikado, una specie di insetto stecco comune in Giappone, per testare questa teoria. Hanno analizzato i modelli relazionali di diverse popolazioni e hanno trovato una correlazione tra differenze genetiche e distanze geografiche. Ciò suggerisce che alcune uova di insetti stecco sono in grado di sopravvivere nel tratto digestivo degli uccelli e di essere disperse su lunghe distanze.

Lo studio, pubblicato negli Atti della Royal Society B, ha rivelato esempi di geni strettamente correlati geograficamente separati da centinaia di chilometri e caratteristiche geografiche che gli insetti incapaci di volare normalmente non sarebbero in grado di superare. Ciò indica il verificarsi di una dispersione genetica passiva a lunga distanza, in cui alcuni insetti incapaci di volare devono essere stati trasportati da un luogo all'altro da uccelli che consumavano le loro uova.

La capacità unica degli insetti stecco di produrre uova vitali senza fecondazione, nota come partenogenesi, gioca un ruolo cruciale in questo metodo di dispersione. La maggior parte delle specie di insetti fa affidamento sulle uova fecondate, ma negli insetti stecco le femmine possono produrre uova vitali senza accoppiarsi.

Sebbene questo metodo di dispersione non sia osservato in altri insetti, evidenzia la notevole adattabilità degli insetti stecco incapaci di volare. La sopravvivenza delle loro uova dopo aver attraversato il tratto digestivo degli uccelli consente loro di superare le barriere geografiche ed espandere le loro popolazioni su grandi distanze.

Fonte:

– “Gli insetti stecco incapaci di volare superano passi montani, oceani e deserti” di Suetsugu, K. et al. Pubblicato in Atti della Royal Society B. DOI: 10.1098/rspb.2021.1859