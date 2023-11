Vescicole extracellulari: svelare i giocatori nascosti nello scambio genetico

Una recente ricerca condotta da Susanne Erdmann dell’Istituto Max Planck di microbiologia marina ha gettato nuova luce sul ruolo precedentemente sottovalutato delle vescicole extracellulari (EV) nel facilitare lo scambio di informazioni genetiche tra i microrganismi nel mare. Contrariamente all’ipotesi prevalente secondo cui i contatti cellulari diretti, il DNA libero e i virus erano i principali responsabili del trasferimento genico, questo studio rivela che i veicoli elettrici svolgono un ruolo cruciale nello scambio genetico all’interno della comunità microbica.

Gli EV sono piccole vescicole avvolte da una membrana che si staccano dalla superficie della cellula ospite. Possono trasportare una varietà di molecole, inclusi frammenti di DNA, enzimi, nutrienti e RNA. Fino ad ora, i veicoli elettrici erano in gran parte considerati rifiuti cellulari. Tuttavia, gli scienziati hanno recentemente scoperto molteplici funzioni dei veicoli elettrici all’interno della cellula, sottolineandone l’importanza.

I ricercatori hanno utilizzato un meticoloso processo di sequenziamento per identificare i meccanismi di trasporto coinvolti nello scambio genetico. Sorprendentemente, si è scoperto che una parte sostanziale del DNA veniva trasportata tramite veicoli elettrici anziché tramite le tradizionali vie di trasmissione virale o batterica. Questa scoperta mette in discussione la comprensione esistente dello scambio genetico nell’ecosistema marino e richiede un cambiamento nella terminologia.

Alla luce di questa scoperta, gli autori propongono di chiamare “DNA extracellulare protetto” o peDNA la frazione di DNA estratto da campioni di acqua di mare che non è simile al virus. Questa nomenclatura aggiornata riconosce i diversi componenti della frazione non virale, inclusi EV, GTA e altre particelle non simili a virus.

Le implicazioni di questo studio si estendono oltre l’ambiente marino. I ricercatori ora hanno una base per esplorare il ruolo dei veicoli elettrici in altri ecosistemi, come il suolo, i sistemi di acqua dolce e persino l’intestino umano. Comprendere il significato del trasferimento genico orizzontale in vari ecosistemi può svelare nuove intuizioni sull’evoluzione e sulle comunità microbiche.

Come conclude il dottor Erdmann: “Considerando l’importanza del trasferimento genetico orizzontale in molti ecosistemi, siamo sicuri che ci siano ancora molte altre sorprese davanti a noi”. Questo studio pone le basi per ulteriori indagini sull’affascinante mondo delle vescicole extracellulari e sul loro impatto sullo scambio genetico.