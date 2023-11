Nuove conoscenze sulla motilità robusta dei batteri flagellati

I batteri flagellati, come l'Escherichia coli (E. coli), si affidano alla rotazione dei filamenti flagellari elicoidali per spingersi nel loro ambiente. Ogni batterio possiede flagelli multipli che ruotano insieme come un fascio elicoidale, consentendo un movimento senza soluzione di continuità. Da tempo si ritiene che i motori flagellari, situati alla base di questi filamenti, subiscano carichi elevati durante il nuoto batterico a causa delle velocità di rotazione inferiori. Tuttavia, un recente studio condotto da ricercatori dell’Università della Scienza e della Tecnologia della Cina (USTC) ha messo in discussione questa interpretazione convenzionale.

Attraverso le misurazioni della velocità di coppia, il gruppo di ricerca, guidato da Zhang Rongjing e dal Prof. Yuan Junhua, ha fatto una scoperta sorprendente. Hanno scoperto che i motori flagellari dei batteri contengono in realtà un set incompleto di unità statoriche, sfatando la precedente ipotesi secondo cui i motori sono costantemente sotto carico elevato durante il nuoto. La relazione coppia-velocità dei motori è rimasta approssimativamente costante entro un certo intervallo di velocità di rotazione, noto come velocità del ginocchio, suggerendo che le condizioni di carico non erano così gravose come si pensava in precedenza.

Inoltre, i ricercatori hanno eseguito esperimenti di resurrezione del motore e hanno studiato la relazione coppia-velocità in diverse viscosità. Questi esperimenti hanno rivelato che i motori flagellari erano sotto carico intermedio, con solo la metà delle unità statoriche presenti. In ambienti ad alta viscosità, i batteri che nuotano possono adattarsi aumentando il numero di unità statoriche, garantendo che la loro motilità rimanga robusta.

Per testare la resilienza della rotazione flagellare, è stata progettata una camera microfluida per modificare rapidamente la viscosità. I risultati hanno dimostrato che quando la viscosità del mezzo aumentava improvvisamente, la velocità di rotazione del flagello inizialmente diminuiva ma gradualmente recuperava. Questa resilienza conferma la capacità dei batteri flagellati di mantenere la propria motilità nonostante i cambiamenti nelle condizioni di carico.

Questi risultati forniscono una nuova prospettiva sul meccanismo alla base della robusta motilità dei batteri flagellati. Il set incompleto di unità statoriche nei motori flagellari consente adattabilità e resilienza a diversi ambienti. Questa comprensione potrebbe avere implicazioni in vari campi, tra cui la microbiologia e la biotecnologia, facendo luce sulle strategie che i batteri impiegano per spostarsi in modo efficace nell’ambiente circostante.

FAQ

Qual è il risultato principale dello studio condotto dall’Università della Scienza e della Tecnologia della Cina?

I ricercatori hanno scoperto che i motori flagellari dei batteri contengono un insieme incompleto di unità statoriche, sfidando la convinzione precedente secondo cui questi motori sono costantemente sottoposti a un carico elevato durante il nuoto.

Come si adattano i batteri natatori agli ambienti ad alta viscosità?

I batteri che nuotano possono aumentare il numero di unità statoriche, il che consente loro di adattarsi ad ambienti ad alta viscosità e mantenere la loro motilità.

Qual è la velocità del ginocchio?

La velocità del ginocchio si riferisce a una gamma di velocità di rotazione alla quale la coppia motoria dei motori flagellari rimane approssimativamente costante.

Perché è importante comprendere il meccanismo della rotazione flagellare?

Comprendere il meccanismo della rotazione flagellare fornisce informazioni sulle strategie impiegate dai batteri per muoversi efficacemente nel loro ambiente. Questa conoscenza può avere implicazioni in vari campi, tra cui la microbiologia e la biotecnologia.