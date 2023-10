Nuove conoscenze sullo stress da replicazione del DNA e sullo sviluppo del cancro

I ricercatori hanno compiuto progressi significativi nella comprensione di come le alterazioni della struttura del DNA influiscono sul processo di replicazione del DNA. I cambiamenti strutturali del DNA possono causare “stress da replicazione”, che è noto per influenzare la stabilità del genoma e contribuire allo sviluppo del cancro. Indagando su come determinate strutture del DNA guidano lo stress di replicazione, questo studio non solo migliora la nostra comprensione del cancro, ma apre anche la strada a potenziali nuovi approcci terapeutici che potrebbero essere efficaci in più tipi di cancro.

Lo studio, condotto da ricercatori dell’Institute of Cancer Research di Londra, ha utilizzato fattori di replicazione purificati per ricreare la replicazione del DNA in una provetta. Esaminando gli effetti di strutture di DNA alternative chiamate G-quadruplex (G4) e i-Motif (iM) sulla replicazione del DNA, i ricercatori hanno scoperto che una sola struttura G4 o iM è sufficiente per arrestare il processo di replicazione. Inoltre, è stato scoperto che gli iM causano la rottura del DNA.

Gli ostacoli alla replicazione del DNA possono portare a riarrangiamenti nel genoma, come delezioni, spostamenti o mutazioni geniche, che possono anche avere un impatto sull’espressione genica. Quando il danno al DNA o l’alterata espressione genetica influenzano i processi cellulari, possono provocare una divisione cellulare incontrollata e lo sviluppo del cancro. Precedenti ricerche suggeriscono che circa due terzi delle mutazioni che causano il cancro sono il risultato di errori durante la replicazione del DNA.

Durante la replicazione del DNA, un complesso proteico chiamato replisoma si assembla nei siti di inizio del genoma. Un enzima chiamato elicasi svolge la struttura a doppia elica, esponendo i nucleotidi sui filamenti separati. Gli enzimi chiamati DNA polimerasi utilizzano quindi ciascun filamento come modello, accoppiando i nucleotidi per creare un nuovo filamento. Mentre il DNA è in questa forma a filamento singolo, sequenze specifiche possono ripiegarsi in insolite strutture secondarie del DNA. Sequenze con molti nucleotidi di guanina possono ripiegarsi in strutture G-quadruplex, mentre sequenze ricche di nucleotidi di citosina possono formare strutture i-motif. Entrambi i tipi di strutture sono associati a instabilità genetica e mutazioni.

I ricercatori hanno dimostrato che sono le strutture secondarie stesse, piuttosto che le sequenze nucleotidiche, a essere responsabili dell'arresto della replicazione del DNA. Hanno inoltre stabilito che le strutture interrompono l'accoppiamento tra l'elicasi e la polimerasi, portando all'esposizione del DNA a filamento singolo. Questo lavoro approfondisce la nostra comprensione di come le sequenze di DNA ripetitive e che formano strutture contribuiscono all’instabilità del genoma, non solo nel cancro ma anche in altre malattie come le condizioni neurodegenerative causate da espansioni ripetute.

In futuro, comprendere lo stato di stress da replicazione di un paziente potrà guidare le decisioni terapeutiche. Il DNA a filamento singolo può fungere da utile biomarcatore per la diagnosi del tumore. I ricercatori ritengono inoltre che le loro scoperte potrebbero portare all'identificazione di nuovi bersagli farmacologici. Piccole molecole che si legano ai G-quadruplex possono influenzarne la stabilità e possono essere bersagli interessanti per lo sviluppo di farmaci. Inoltre, prendere di mira le elicasi coinvolte nello svolgimento delle strutture secondarie del DNA potrebbe rappresentare un’altra strada per potenziali terapie.

Fonte:

– Giornale dell’EMBO

– L’Istituto di ricerca sul cancro

– Reti tecnologiche