La pioggia stagionale avvia un rapido turnover dei virus del suolo, influenzando le comunità batteriche

Un recente studio condotto dalla UC Davis e dal Lawrence Livermore National Lab rivela che la pioggia stagionale nelle praterie della California innesca la rapida espansione e il turnover dei virus nel suolo, che successivamente colpisce la popolazione dei batteri del suolo. Contrariamente alla credenza popolare, lo studio suggerisce che i virus nel suolo potrebbero non essere così distruttivi per i batteri come si pensava in precedenza. Sembra invece che funzionino come tosaerba, eliminando le cellule più vecchie e creando spazio per una nuova crescita.

La complessa relazione tra virus ed ecosistemi, compresi i batteri, rappresenta da tempo una sfida per i ricercatori a causa della natura dinamica di queste interazioni nel tempo e nello spazio. Tuttavia, gli autori dello studio hanno scoperto che le prime piogge dopo un periodo di siccità negli ecosistemi mediterranei, come le praterie della California, offrono l’opportunità di osservare queste interazioni.

I ricercatori hanno raccolto campioni di terreno da quattro diverse praterie della California e hanno simulato le precipitazioni in laboratorio irrigando i campioni essiccati. Di conseguenza, microrganismi e virus si sono diffusi nei campioni, consentendo agli scienziati di monitorare i cambiamenti per un periodo di 10 giorni.

Lo studio ha rivelato che la composizione virale nel suolo era varia e ha subito cambiamenti significativi. Alla fine dell’esperimento solo il 15% dei tipi di virus erano rimasti gli stessi rispetto all’inizio. Al contrario, è stato osservato un turnover molto inferiore nelle comunità batteriche. I virus colpivano principalmente i tipi di batteri dominanti, ma non li sradicavano completamente.

È noto che i batteri svolgono un ruolo cruciale nei processi ecologici, come i cicli del carbonio e dei nutrienti nel suolo, e possono avere un impatto sulla salute delle piante e sulla dinamica complessiva degli ecosistemi. Comprendere come i virus influenzano le comunità batteriche può fornire preziose informazioni sulla dinamica del suolo.

I risultati dello studio mettono in discussione le ipotesi precedenti sul comportamento dei virus del suolo ed evidenziano la necessità di una comprensione più sfumata della loro relazione con i batteri. Invece di eliminare completamente i batteri, i virus possono impegnarsi in un delicato processo di eliminazione che promuove il turnover e facilita la crescita di nuove popolazioni batteriche.

È interessante notare che lo studio ha anche rivelato che il comportamento virale nelle quattro diverse praterie mostrava modelli simili, nonostante le variazioni nella composizione e nell’origine geografica. Ciò suggerisce che esistono tendenze comuni nelle dinamiche virali negli ecosistemi, sottolineando l’importanza di considerare le influenze virali quando si studiano le comunità batteriche.

L'autore principale dello studio, Christian Santos-Medellín, era un ricercatore post-dottorato presso l'UC Davis durante lo studio e attualmente lavora presso Corteva Agriscience. Il gruppo di ricerca comprendeva scienziati del Lawrence Livermore National Laboratory, dell’UC Berkeley e dell’UC Merced, a dimostrazione della natura collaborativa di questa indagine.

Nel complesso, questo studio fornisce nuove informazioni su come i virus del suolo si comportano e interagiscono con i batteri. Comprendendo il ruolo svolto dai virus nel modellare le comunità batteriche, gli scienziati possono acquisire una migliore comprensione delle dinamiche del suolo e del loro impatto sul funzionamento dell’ecosistema.

Fonte:

– Christian Santos-Medellín et al, I modelli successionali delle comunità virali ma non batteriche riflettono un turnover estremo subito dopo aver riumidificato i terreni asciutti, Nature Ecology & Evolution (2023).

–Università dell’Università di Davis