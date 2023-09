Esplorazione di diverse fonti di azoto per epifite co-presenti nelle foreste subtropicali cinesi

By

Gli epifiti, che comprendono licheni, briofite, felci e spermatofite, sono un gruppo eterogeneo di piante che possono essere trovate in vari ecosistemi forestali. Queste piante affrontano la sfida di acquisire abbastanza azoto (N) per sostenere la loro crescita in chiome povere di nutrienti. Un recente studio condotto dai ricercatori del Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG) dell'Accademia cinese delle scienze ha fatto luce sulle diverse fonti di azoto utilizzate dalle epifite coesistenti nella foresta subtropicale di Ailaoshan nella provincia dello Yunnan.

Utilizzando l'analisi degli isotopi stabili, i ricercatori hanno esaminato l'acquisizione di azoto e la differenziazione tra diversi gruppi di epifite. Hanno raccolto campioni da vari tipi di epifite, nonché potenziali fonti di azoto come foglie di forofiti, lettiera, terreno della chioma, suolo e precipitazioni. Analizzando le concentrazioni di azoto e i valori δ15N di questi materiali, i ricercatori sono stati in grado di determinare l'importanza del gruppo funzionale nell'influenzare le strategie di acquisizione dell'azoto tra le epifite.

I risultati dello studio hanno rivelato che l’azoto atmosferico o derivato dalla chioma era più importante per la crescita delle epifite rispetto all’azoto derivato dal suolo. Diversi gruppi di epifite hanno mostrato variazioni nelle fonti di azoto e nelle strategie di utilizzo. I cianolicheni acquisivano azoto principalmente attraverso la fissazione dell'azoto, mentre i clorolicheni facevano maggiore affidamento sull'azoto proveniente dall'acqua piovana. Le briofite ottenevano quantità significative di azoto dalla fissazione dell'azoto e dal suolo, mentre le epifite vascolari utilizzavano azoto da un'ampia gamma di fonti, tra cui il suolo, le forofite e le precipitazioni.

I risultati di questo studio suggeriscono che la differenziazione delle fonti di azoto tra gli epifiti coesistenti gioca un ruolo cruciale nella loro sopravvivenza in chiome povere di nutrienti. Comprendere le strategie di acquisizione dell’azoto da parte dei diversi gruppi epifiti è essenziale per gli sforzi di conservazione nelle foreste subtropicali.

Ulteriori ricerche in questo campo possono contribuire a una comprensione più completa delle dinamiche ecologiche delle epifite e delle loro interazioni con gli alberi ospiti e l'ambiente circostante.

