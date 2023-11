Temperature critiche elevate superconduttrici nei cuprati a tre strati: svelare l'origine

By

Ricercatori in Cina hanno compiuto progressi significativi nella comprensione delle elevate temperature critiche superconduttrici (Tc) esibite dai cuprati a tre strati. Il loro studio, pubblicato su Nature Physics, fa luce sulle origini elettroniche di questi elevati valori di Tc e fornisce preziose informazioni sui meccanismi che guidano la superconduttività ad alta temperatura.

È noto che i cuprati a tre strati, una classe di materiali costituita da tre strati a base di composti contenenti rame, mostrano le temperature superconduttrici più elevate riportate sotto pressione ambiente. Tuttavia, le ragioni precise alla base di questo fenomeno sono rimaste finora sfuggite.

Utilizzando misurazioni di fotoemissione ad angolo risolto (ARPES) ad alta risoluzione, il gruppo di ricerca ha studiato il superconduttore cuprato a tre strati Bi2223. ARPES è una tecnica sperimentale che consente la misurazione diretta di varie proprietà, come la struttura delle bande energetiche e la superficie di Fermi, nei materiali superconduttori.

Per la prima volta, i ricercatori hanno osservato la divisione della superficie di Fermi in tre fogli distinti in Bi2223. Questa scoperta fornisce informazioni cruciali sui processi microscopici coinvolti nel salto e nell’accoppiamento degli elettroni in questi materiali. Inoltre, il team ha scoperto un fenomeno fisico chiamato ibridazione della banda di Bogoliubov, che contribuisce all'elevata Tc esibita dai cuprati a tre strati.

È importante sottolineare che i risultati della ricerca sono in linea con la teoria dell’immagine composita proposta due decenni fa per spiegare la superconduttività ad alta temperatura. Questa teoria suggerisce che la Tc può essere ulteriormente aumentata, rendendola una guida preziosa per gli sforzi futuri nella progettazione e scoperta di nuovi superconduttori con temperature critiche ancora più elevate.

Lo studio evidenzia inoltre che Bi2223 è un sistema eccezionale per lo studio dei meccanismi di superconduttività ad alta temperatura e della fisica correlata grazie allo strato interno di CuO2 ben protetto, che facilita lo studio delle strutture elettroniche intrinseche. Il gruppo di ricerca prevede di continuare a studiare l'evoluzione del doping della struttura elettronica e del gap superconduttore nel Bi2223.

Questa svolta ci avvicina alla scoperta dell’origine delle alte temperature critiche dei superconduttori nei cuprati a tre strati e apre nuove possibilità per far avanzare il campo della superconduttività ad alta temperatura.

FAQ

Cosa sono i cuprati tristrato?

I cuprati tristrato sono una classe di materiali caratterizzati da tre strati a base di composti contenenti rame. Sono noti per mostrare elevate temperature critiche superconduttrici sotto pressione ambiente.

Cos’è la superconduttività ad alta temperatura?

La superconduttività ad alta temperatura si riferisce al fenomeno in cui alcuni materiali possono condurre elettricità con resistenza pari a zero a temperature superiori a quelle ottenibili con i superconduttori convenzionali. Questa proprietà ha implicazioni significative per varie applicazioni tecnologiche.

Cos’è la fotoemissione risolta in angolo (ARPES)?

La fotoemissione risolta in angolo (ARPES) è una tecnica sperimentale utilizzata per studiare le proprietà elettroniche dei materiali. Si tratta di illuminare la superficie di un materiale e misurare l'energia e la quantità di moto degli elettroni emessi per ottenere informazioni sulla struttura elettronica del materiale.

Cos’è la teoria dell’immagine composita?

La teoria dell'immagine composita è un concetto proposto per spiegare la superconduttività ad alta temperatura in alcuni materiali. Suggerisce che la temperatura critica dei superconduttori può essere ulteriormente aumentata comprendendo e manipolando la natura composita della struttura elettronica dei materiali.