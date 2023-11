Nuove conoscenze sull'evoluzione dell'ecolocalizzazione nelle balene e nei delfini

By

Un recente studio pubblicato su Diversity ha gettato nuova luce sullo sviluppo evolutivo dell’ecolocalizzazione negli odontoceti e nei delfini. L'ecolocalizzazione è una tecnica utilizzata da questi animali marini per navigare e cacciare in ambienti sottomarini bui. Invece di fare affidamento sulle orecchie esterne, balene e delfini emettono suoni acuti che rimbalzano sugli oggetti e ritornano come echi, consentendo loro di mappare l’ambiente circostante.

La ricerca, guidata da Jonathan Geisler, professore di anatomia presso il New York Institute of Technology, e Robert Boessenecker, paleontologo presso il Museo di Paleontologia dell'Università della California, si è concentrata sull'analisi di una collezione di fossili che comprendeva due antiche specie di delfini provenienti dal genere Xenorophus. Queste specie sono considerate i primi membri degli Odontoceti, il sottordine dei mammiferi marini che comprende tutte le balene e i delfini ecolocalizzati.

I fossili hanno rivelato che Xenorophus aveva un'asimmetria vicino allo sfiatatoio, anche se non così pronunciata come quella osservata nelle specie moderne che effettuano l'ecolocalizzazione. Inoltre, lo studio ha scoperto una netta torsione e spostamento del muso in Xenorophus, che ha contribuito a migliorare l'udito direzionale. I ricercatori hanno confrontato questa curvatura del muso con le orecchie asimmetriche dei gufi, che consentono loro di individuare la posizione della preda in base al suono.

Anche se Xenorophus potrebbe non essere stato abile nel produrre suoni acuti o nell'udire le alte frequenze come gli odierni odontoceti, era in grado di determinare con precisione la posizione dei suoni. Ciò suggerisce che Xenorophus abbia segnato una fase di transizione significativa nell'evoluzione dell'ecolocalizzazione nelle balene e nei delfini.

I risultati sottolineano anche l’importanza di studiare l’asimmetria nei fossili e di evidenziarne il ruolo nell’adattamento ai diversi ambienti. Sebbene la simmetria sia un aspetto ben noto della biologia evoluzionistica, questa ricerca dimostra che l’asimmetria non dovrebbe essere ignorata come variazione individuale o distorsione geologica.

Verranno condotte ulteriori indagini per esaminare altri odontoceti e determinare se la caratteristica di curvatura del muso fosse diffusa tra le prime specie di ecolocalizzazione.

Domande frequenti:

1. Cos'è l'ecolocalizzazione?

L'ecolocalizzazione è una tecnica utilizzata da balene e delfini per navigare e cacciare in ambienti sottomarini bui. Questi animali marini emettono suoni acuti che rimbalzano sugli oggetti, consentendo loro di mappare l'ambiente circostante in base agli echi che ritornano loro.

2. In che modo balene e delfini producono suoni per l'ecolocalizzazione?

Balene e delfini producono suoni per l'ecolocalizzazione attraverso le strutture del loro cranio e dei tessuti molli vicino allo sfiatatoio. Queste strutture sono asimmetriche, il che significa che una caratteristica su un lato è diversa dalla sua controparte sull'altro lato. Questa asimmetria consente la produzione del suono.

3. Come individuano i suoni le balene e i delfini?

Balene e delfini fanno affidamento sull'udito direzionale per localizzare i suoni. La mascella inferiore, piena di grasso, conduce le onde sonore all'orecchio interno, consentendo agli animali di determinare la direzione da cui provengono i suoni.

4. Cosa ha rivelato lo studio sull'antica specie di delfini Xenorophus?

Lo studio ha scoperto che Xenorophus aveva un'asimmetria vicino allo sfiatatoio, simile alle attuali specie ecolocalizzatrici. Tuttavia, Xenorophus mostrava anche una netta torsione e spostamento del muso, che migliorava ulteriormente le sue capacità uditive direzionali.

5. Che ruolo gioca l'asimmetria nell'evoluzione dell'ecolocalizzazione?

Sebbene sia stata prestata molta attenzione alla simmetria nell’evoluzione, questa ricerca evidenzia l’importanza dell’asimmetria nell’adattamento a diversi ambienti. Suggerisce che l’asimmetria dovrebbe essere esaminata attentamente nei fossili per comprendere meglio lo sviluppo dell’ecolocalizzazione nelle balene e nei delfini.